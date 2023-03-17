相隔200年終團圓！肖像畫一家人被拆散　神秘雷同讓3人重逢

▲父子雙人肖像畫有多個線索指向，這幅畫似乎還有一名「消失的女子」。（圖／翻攝自nivaagaard）

記者詹雅婷／綜合報導

丹麥一間美術館展出兩幅17世紀家庭肖像畫，但據信這兩幅畫在2世紀之前原本是同一幅畫，這次的展出也讓這家人在分開近200年之後，首度團圓。

法新社報導，尼沃典藏美術館（Nivaagaard Collection）並列展出這兩幅畫，分別是一對父子與一名婦女，中間僅相隔一小塊牆面。這兩幅畫均出自法蘭德斯畫派畫家德．沃斯（Cornelis de Vos）之手，於1626年繪製，已知「父子雙人肖像」（Double Portrait of a Father and Son）早在1907年以來就是博物館收藏作品。

不過父子雙人肖像畫中，似乎多個線索指向這幅畫似乎還有一名「消失的女子」，包括右下角的神秘區塊。館長卡柏（Andrea Rygg Karberg）指出，「你可以在（這區塊）看到一些東西，這是一件裙子，下面是膝蓋，還有椅子的一部分。」

經調查，藝術史學家們終於找到這名身穿黑衣的女性肖像畫「女子的肖像」（Portrait of a Lady），由荷蘭藝廊經營者黎利安（Salomon Lilian）2014年在拍賣會買下。

卡柏說明，在研究者瓦杜姆（Jorgen Wadum）講述畫作修復文章的照片中，把各個環節串連，「這時他才突然意識到，哇！這就是那名消失的母親，就像是拼圖一樣」，背景的白楊樹與天空都一致，「這種事情大概一輩子只會遇到一次，找到全家福中消失的女子，真的了不起。」

研究人員推斷，整幅畫至少在1830年之前都是完整的，直到1859年，父子肖像畫才第一次被提到。卡柏猜測，可能是因為畫布受損被分割。