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開行166年　瑞信「大到不能倒」危機分析一次看

▲▼瑞士信貸,瑞信,Credit Suisse。（圖／路透）

▲瑞士信貸銀行傳出財務危機。（圖／路透）

文／中央社

美國矽谷銀行倒閉剛獲止血，又爆發瑞士信貸財務危機震撼銀行業。一股金融體系到處藏未爆彈的隱憂情緒席捲全球，加深人們對銀行業危機可能威脅全球經濟的擔憂。

「紐約時報」指出，最新的動盪是瑞士信貸銀行（Credit Suisse）體質狀況的恐慌所引發。擁有166年歷史的瑞信因長年管理不善和風險控管不力而問題叢生。

儘管瑞信的問題與近期美國銀行倒閉潮原因不同，但對瑞信的擔憂加劇人們對整體經濟惡化的恐懼。為安撫投資者，瑞士央行稱必要時會介入以維持瑞信運營。

● 瑞信到底出什麼問題

美國財經媒體指出，瑞信危機的遠因包含被控幫助毒販在保加利亞洗錢而遭刑事定罪、捲入非洲的莫三比克貪腐、前雇員和高層涉間諜醜聞及大量客戶資料外流等，給外界內控大有問題的不良觀感致許多客戶出走，2022年底出走的資金達到空前規模。

美國證管會（SEC）9日對瑞信年報提出質疑，瑞信被迫延後報告發布時間，在美國矽谷銀行（SVB）倒閉之際更加深投資人疑慮。在最大投資者－沙烏地國家銀行（Saudi National Bank）今天宣布基於監管規定而排除增持股份後，瑞信因資金恐斷根而股價暴跌逾24%。

▲▼矽谷銀行（Silicon Valley Bank, SVB）。（圖／路透）

▲矽谷銀行（SVB）與瑞信風波導致銀行類股重挫。（圖／路透）

● 歐美股市血流成河

CNBC報導，歐洲的Stoxx 600指數下跌2.92%，銀行類股更暴跌7%。法國巴黎銀行（BNP Paribas）下跌10.11%，法國興業銀行（Societe Generale）下跌12.18%，德意志銀行（Deutsche Bank）下跌5.17%。多間銀行個股跌到熔斷。

恐慌蔓延跨越大西洋，美股道瓊工業指數跌0.9%，標準普爾500指數下挫0.7%。地區性銀行續受重創，PacWest Bancorp下跌12.87%；第一共和銀行（First Republic Bank）下跌21.37%，信用評等還被惠譽及標普全球評級調降。

大型銀行也未能倖免，摩根大通（JPMorgan Chase）跌4.72%，花旗集團（Citigroup）跌5.44%，高盛（Goldman Sachs）跌3.09%。

● 會重蹈2008金融海嘯覆轍嗎？

由於資金枯竭加上其他銀行拒絕交易，2008年華爾街巨頭雷曼兄弟（Lehman Brothers）垮台引發全球金融海嘯。有別於雷曼兄弟和矽谷銀行，瑞信有大量流動性資產，且可獲得瑞士央行提供的貸款工具，在去年爆發資金嚴重外流後，瑞信已建立起緩衝機制應對情況。

瑞信執行長柯納（Davies. Koerner）表示，他們的流動性覆蓋率表明可承受壓力期大量資金外流1個月。

▲▼瑞士信貸,瑞信,Credit Suisse。（圖／路透）

▲包含瑞信在內，近日歐美多家銀行接連爆發危機，放貸減緩可能間接導致經濟衰退。（圖／路透）

● 銀行危機衍生資金難取得 恐加速經濟衰退

布里克萊金融集團（Bleakley Financial Group）投資長布克瓦（Peter Boockvar）表示，儘管瑞信危機與矽谷銀行倒閉無關，但歐美接連爆發銀行危機恐導致資金取得困難，「銀行將會把更多心力擺在穩住資產負債表，而非貸款」。

放貸減緩將削減需求和資本投資，反過來又可能加速經濟衰退到來，美債收益率、油價均出現下跌。

摩根士丹利投資管理公司（Morgan Stanley Investment Management）全球固定收益與宏觀策略主管卡隆（Jim Caron）說：「大家看到的是金融狀況顯著收緊，按市場說法，這會增加經濟衰退風險。」高盛今天調降美國經濟成長預測0.3個百分點至1.2%。

財星雜誌（Fortune）指出，曾準確預測2008全球金融海嘯而有「末日博士」（Dr. Doom）之稱的經濟學家羅比尼（Nouriel Roubini）去年底直言由於公共和私人債務不斷上升、通膨猶如頑疾、激進升息及其他可觀威脅，全球經濟正變相面臨另一場大蕭條。

他在13日時說，雖然暫時看不出美國地區性銀行的問題會蔓延到大型銀行或更廣泛的金融體系，但隨利率上升，會有大型歐洲銀行出問題，結果馬上就爆出瑞信危機。

羅比尼今天受訪時說：「問題在於若按某些標準，瑞信可能大到不能倒，也可說大到無法救。目前不清楚（瑞士）聯邦體系有否足夠資源制定紓困計畫。

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