遭古巴血洗無緣晉級！張育成賽後哭了　球迷心疼：謝謝台灣英雄

▲中華隊敗給古巴。（圖／記者李毓康攝）

記者朱祖儀／綜合報導

經典賽中華隊12日對上古巴，可惜最後以7：1落敗，無緣前進東京爭取8強，比賽結束後球員都難掩失落表情，被稱為「國防部長」的張育成更是流下不甘心的淚水，讓許多球迷看了相當不捨，紛紛替他加油，表示「看到他哭，我也忍不住了」、「謝謝台灣英雄，辛苦了」。

中華隊今日對戰古巴，決定是否能前進東京巨蛋，可惜直到9局上才靠張育成二壘安打送回1分，驚險破蛋，最後仍無法逆轉局勢，以7：1的成績輸給古巴，且雖然荷蘭及義大利的賽事還沒開打，但中華隊比較失分率後，確定無法晉級下一輪賽事，接下來還要避免從資格賽打起。

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雖然中華隊沒能奪下3勝，但守在電視機和直播前面的球迷仍力挺表示「兩勝超乎預期了啦」、「你們都是台灣英雄」、「每次比賽都雖敗猶榮，謝謝中華隊」、「大家都辛苦了」、「感謝國家隊啊，這幾天看得很爽」、「辛苦了，真的很棒」、「各國都一堆高層級選手，兩勝兩敗很棒了辛苦了」、「都沒放棄，拚勁十足」。

▲張育成哭了。（圖／記者許靖騏攝）

中華隊沒能再搶下1勝，張育成也在賽後忍不住落下男兒淚，許多球迷看到這幕相當心疼，表示「部長不要哭QQQQQQQQQ」、「育成哭惹」、「總司令哭了」、「一輩子支持育成」、「謝謝育成，台灣英雄」、「鼻酸，第一次看球賽哭了，謝謝你們，育成謝謝你」、「性情中人，部長respect」、「唉心疼部長，第一場炸太慘」、「看到他哭，我的眼淚也止不住了」、「全台灣都為他鼓掌了」、「為你鼓掌，今年球季加油啦」、「感謝三軍統帥張育成」。

▲▼球迷心疼張育成。（圖／翻攝自PTT）

也有球迷在PTT發文表示，看完球賽後覺得很難過，距離晉級只差最後一步，看到張育成落淚，也相當心疼對方在這段時間內扛起了很多壓力，面對糾紛總是笑笑面對，「現在看到他落淚…張育成我為你鼓掌了」。還有人說，「國防部長落淚好不捨，裡面打最好的，幫QQ」。