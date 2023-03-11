中華隊奪首勝！球迷含淚押義大利賠慘　嗨喊：輸得太爽了！

▲2023經典賽，台灣運彩開出巴拿大對中華隊賠率 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

2023世界經典棒球賽(10)日晚中華隊對義大利隊，台灣運彩開出賠率押義大利隊贏只贏350元，押中華隊贏可贏2600元，有球迷雖愛國，但覺得荷包更重要，押義大利隊贏，有的還押讓中華隊2分，如義大利隊贏可拿750元，最後中華大隊贏4分，雖然輸了，在line群組表示「輸得太爽了」。

▲義大利隊讓中華隊2分的賠率。

陳姓球迷11日表示，中華隊8日晚開幕隊對上巴拿馬，台灣運彩開出賠率不讓分，客勝即巴拿馬隊贏賠率是2.6，也就是買1000元，巴拿馬隊勝就可以拿到2600元，也就是看好中華隊實力；地下賭盤也持相同看法，結果中華隊輸，他拿到2600元，贏了1600元。

經過第一場比賽，台灣球迷對中華隊實力存疑，加上義大利隊先前以6比3贏古巴，昨(10)日中華隊出戰義大利隊，台灣運彩開出不讓分，押客勝賠率1.35，也就是義大利贏，最多只能拿出1350元，也就是只贏350元，義大利讓中華隊2分，可拿回1750元，等於贏750元，有的球迷雖愛國，希望中華隊勝，但不跟荷包過不去，選擇看衰中華隊，押客隊勝。

比賽開始，緊盯過程；前3局中華隊以5比2領先義大利隊，不過4、5局義大利隊發動一連串的攻勢後，反以7比5超前中華隊，押義大利隊勝的球迷心想又可能贏錢；但在六局下半，張育成轟出2分砲後扮平，球迷嗨翻天；7局下，中華隊再攻下一分，瞬間豬羊變色，重新領先義大利隊；八局下吉力吉撈・鞏冠補上一支3分砲，成功讓中華隊以11：7擊敗義大利隊。

「感動到哭」，陳姓球迷說，比賽最後高潮迭起，中華隊展現韌性，感動許多球迷；不少球迷雖輸了錢，但中華隊贏了，有球友在line群組發文「輸得太爽了」、「從來沒有輸錢還這麼高興過」。