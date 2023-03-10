3／20起新冠輕症「不算法定傳染病」！病例定義修正方案曝

▲中央流行疫情指揮中心發言人羅一鈞，資料照。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心將實施輕症免通報隔離政策，3月20日(個案採檢日)起將調整「嚴重特殊傳染性肺炎」疾病通報定義，調整內容也曝光。指揮中心發言人羅一鈞今（10）日表示，到時候僅有中重症，出現肺炎需要氧氣治療或者其他併發症，因而住院（含急診待床）或者死亡者才能通報新冠確診，也就是說，新冠輕症將不再列於「法定傳染病」中。

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▲新冠病例定義調整。（圖／指揮中心提供）

國內疫情穩定下降，指揮中心今（10）日公布國內新增8913例本土病例及185例境外移入；另確診個案中新增54例死亡。本土病例比上周同日減少34.1%，且連續兩天跌破萬例。

指揮中心將於3月20日進一步解封實施輕症免隔離通報，屆時調整「嚴重特殊傳染性肺炎」疾病通報定義，改為：符合COVID-19併發症(中重症)條件的民眾才需通報並隔離治療。

指揮中心今日下午公布病例定義調整方案，未來只有「發燒（≧38℃）或有呼吸道症狀後14日（含）內，出現肺炎需氧氣治療或其他併發症，因而住院（含急診待床）或死亡者」才符合法定傳染病定義。

羅一鈞表示，未來符合相關定義才需要通報，並於通報後住負壓或者專責隔離病房，另外檢驗條件方面也刪除家用快篩與家用PCR陽性；總歸來說，從3月20日起新冠輕症就不算是法定傳染病。

根據指揮中心規劃，屆時輕症或無症狀民眾如檢驗陽性，不需通報也不需隔離，但建議進行「0+n自主健康管理」，自主健康管理期間快篩陰性，或至距離發病日或採檢陽性日已達10天無需採檢，即可解除。