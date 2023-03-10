妻赴韓國補貨！慈父獨留台照顧兒女卻命喪火海　她接噩耗急奔回台

▲信義區公寓10日火警釀1死。（圖／記者游宗樺攝）

記者邱中岳、陳韻如／台北報導

北市信義區和平東路三段1處公寓10日清晨發生火警！警方現場救出一對受困陽台的小姊弟，卻在頂樓發現未及時逃生的父親被燒成焦屍。據了解，小姊弟的父母在五分埔從事韓國服飾買賣，事發當時母親剛好到韓國補貨，沒想到卻接獲噩耗，當場悲慟不已，目前正趕回台處理丈夫後事。

警方調查，42歲的林姓男子，與妻子結婚後住在信義區和平東路3段上的一處公寓，並且育有11歲、6歲的姊弟，10日清晨6時許卻傳出火警，警消順利救出2姊弟，但是卻發現林男逃生不及，陳屍在通往頂樓的內梯。

▲小姊弟受困陽台驚恐求救。（圖／記者游宗樺翻攝）

小姊弟獲救之後，向警方表示，每天都是父親幫忙做早餐，但是早上父親突然衝到房間門口，要小姊弟快點逃跑，語畢小姊弟僅聽見一陣聲響就沒有聲音，等到小姊弟被救出之後才知道父親逃生不及身亡。

經查，林男與妻子在五分埔賣衣服，近日剛好妻子到韓國補貨，林男一人在台灣負責照顧兒女及店鋪的生意，沒想到卻傳出噩耗，林男妻子接獲消息後錯愕不已，目前正趕回台處理丈夫後事。

▲▼慈父替姊弟做早餐，最後逃生不及成焦屍，林男臉書還放著與妻小一起拍的天倫照。（圖／翻攝林男臉書）