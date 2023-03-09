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吃抗憂鬱藥顧病兒仍釀雙屍悲劇　父悲痛招魂叫母子倆：快回來

▲▼台中大里發生母子雙屍悲劇，如今鐵門緊閉，禮儀社人員進屋招魂，但對過程不願多談。（圖／記者鄧木卿攝，下同）

▲▼台中大里發生母子雙屍悲劇，如今鐵門緊閉，禮儀社人員進屋招魂，但對過程不願多談。（圖／記者鄧木卿攝，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市大里區昨天發生母子雙屍人倫悲劇，61歲劉姓婦人不堪長期照顧生活無法自理、躁動的37歲兒子，身心俱疲之下，將兒子雙手雙腳綁在床上4支支柱，還拿榔頭敲破頭部、持水果刀刺入兒子胸口，自己也朝肚子刺了2刀，倒臥在地，現場留有1罐空的安眠藥罐和高梁酒，檢方14日將解剖了解死因，法師今天下午3點多和父親與女兒進入家裡招魂，但對過程不願多談。

▲▼台中大里發生母子雙屍悲劇，如今鐵門緊閉，禮儀社人員進屋招魂，但對過程不願多談。（圖／記者鄧木卿攝，下同）

陳姓一家四口住在透天三層樓，從事貼磁磚工作，家門前全擺放相關工具，原本都是父母帶著兒子外出工作，昨天下午兒子感冒不舒服在家，母親在家照顧，豈料，陳父4點多下班回家，在3樓兒子房間發現妻子倒在地上，兒子則是雙手雙腳被棉繩綁住，死在雙層床鋪的下鋪。

▲▼台中大里發生母子雙屍悲劇，如今鐵門緊閉，禮儀社人員進屋招魂，但對過程不願多談。（圖／記者鄧木卿攝，下同）

陳父一度鬆開兒子左手繩子，企圖搶救也打給119，但救護人員一到場並未送醫，因為母子倆明顯死亡。

警方獲報到場，母子倆陳屍在3樓房間，1樓鐵捲門關閉，無破壞跡象，屋內沒有翻動情形，現場的2把水果刀、1把榔頭、繩索、剩1/3瓶高粱酒等，都是家裡平常使用的，加上調閱屋內監視器，陳父出門前，他妻子還在客廳走動，並沒有外人進入，且死者沒有抵禦性傷口，因此研判是一起人倫悲劇，而非凶殺案。

警方初步勘察死者傷勢，劉女腹部有2處穿刺傷、右手腕有自殘的猶豫傷口，陳男雙手及雙腳都遭棉繩綑綁在床柱，喉部有2、3處傷痕，胸口被水果刀一刀刺入，刀刃直沒，只看得見刀柄，右額頭有一個一元硬幣大小傷口，眼睛戴著眼罩，而房間內還有2條皮帶、棉繩。

警方研判，兒子有躁動症，生活無法自理，半夜經常不睡覺，玩手遊，常會莫名突然尖叫，但沒有向社會局申請協助，平常都是母親照顧，母親因長期照顧，身心俱疲，累得自己也就醫，吃了10年的安眠藥和抗憂鬱症的藥。

檢方相驗認為，死者身上雖有明顯外傷，母親腹部2刀，兒子胸口1刀，但現場有空的安眠藥罐（10粒裝），因此下周將解剖，釐清2人是否生前服用安眠藥以及致命傷口。

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