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燒烤店菜單塞滿「幹話」！創意介紹文笑翻1.7萬人：老闆太有才

▲▼燒烤店菜單充滿幹話意外爆紅。（圖／翻攝自Facebook／酒漬番茄

▲外送平台上的創意菜單介紹笑翻網友。（圖／翻攝自Uber Eats，下同）

實習記者林郁婷／綜合報導

現在連燒烤店老闆都這麼有才嗎？一名網友分享截圖，只見某間燒烤店在外送平台上品項下方，每種食物的介紹文都充滿有趣的「幹話」，老闆用詼諧幽默的方式推銷，讓人忍不住想一直看下去，吸引1.7萬人朝聖，不少網友笑稱老闆太有才「應該改名叫作幹話燒烤」。

一名網友在臉書上分享一間燒烤店，表示老闆的話超多、超好笑，並曬出多張燒烤店的外送平台截圖，可以看到每種食物下方都有一段文字，雖然是在介紹食物，但其中還包含了一些老闆的「內心話」，讓原本普通的介紹文瞬間變搞笑，像「豬肉蔥肉串」品項下方寫著「一串四個......蔥味十足，愛吃蔥的絕對不能錯過。我不敢吃蔥的人，吃了一個馬上吐掉，你就知道有多濃郁了吧！」

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對櫛瓜的介紹是「從小到大沒吃過這種食物，不吃還好一吃不得了，長的（得）像黃瓜，裡面的籽像絲瓜，吃起來很甜像西瓜，總而言之就是呱呱呱呱」。

而燒烤店老闆也轉發這則文章，表示「不是啊！就當初開業的時候沒有客人，上班也不知道幹嘛。」

▲▼燒烤店菜單充滿幹話意外爆紅。（圖／翻攝自Facebook／酒漬番茄

從串燒店的外送平台專頁中，除了各種烤串可以點之外，還有一個可選購的品項是「老闆很帥歡迎抖內$50.00」，下方寫著「想請老闆吃宵夜的話可以點這個，我會代替我的肚子感謝你。啊這不是餐點，你點了只會得到我的謝謝，我不會被外送員送過去給你看的，放心！」

無厘頭又搞笑的文字讓網友笑翻，「這老闆也太有戲了」、「應該改名叫作幹話燒烤」、「這個真的有好笑，認真經營好店家，推」、「有神快拜」、「我要抖內帥老闆50元」、「好好笑，看完也想吃了」。

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