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社會 社會焦點 保障人權

未禮讓行人險撞上　駕駛挨罵「下車秒鞠躬道歉」網喊還有救

記者黃翊婷／綜合報導

台灣交通被外媒形容是「行人地獄」，引發國人高度關注。有駕駛日前行經台北市中山區中山北路二段與長春路路口，目擊一名駕駛未禮讓行人險些發生碰撞，遭婦人當街責罵，駕駛下車之後趕緊鞠躬道歉；影片公開後，網友們紛紛留言表示欣慰，「第一次看到承認錯誤並且道歉的」。

未禮讓行人險撞，駕駛挨罵1動作獲讚。（圖／翻攝自YouTube／WoWtchout-地圖型行車影像分享平台）

▲白色汽車險些撞到行人。（圖／翻攝自YouTube／WoWtchout-地圖型行車影像分享平台，下同。）

YouTube頻道「WoWtchout-地圖型行車影像分享平台」日前分享一段行車記錄器影片，事情發生在2月26日，一輛白色汽車行經台北市中山區中山北路二段與長春路路口時，因為沒有注意到斑馬線上的2名行人，險些釀成碰撞，戴著白色帽子的女子當場拉開車門責罵，下車的駕駛則是一名年輕人，面對指責他立即彎腰鞠躬道歉。

未禮讓行人險撞，駕駛挨罵1動作獲讚。（圖／翻攝自YouTube／WoWtchout-地圖型行車影像分享平台）

▲駕駛鞠躬道歉。

影片被上傳至YouTube，引發網友留言熱議，認為駕駛勇於認錯還有救，「很有禮貌鞠躬道歉，相信他以後過路口都會仔細看了」、「有鞠躬道歉，百年難得一見，通常都是下車之後怪東怪西，就是不會怪自己沒在看」、「看起來很有誠意的道歉，算是台灣奇蹟了」、「雖然不可取，但是會下車道歉的，現今很少見了，一般這種錯的下車講話都很大聲」、「這還是第一次看到承認錯誤並且道歉的」。

不過，也有其他網友留言替影片中的駕駛緩頰並表示，或許駕駛真的不是故意的，自己剛學會開車時也曾被A柱擋住視線，時間是晚上，行人低頭滑著手機從前方突然冒出來，幸好當時車速很慢才沒有釀禍，「我嚇到，車頭離對方超近，但對方還是很淡定繼續滑著他的手機，就走掉了，從此之後我開車轉彎都會放慢速度加擺頭。呼籲大家都要禮讓行人、轉彎擺一下頭，然後行人過馬路真的不要玩手機。」

▼網友認為駕駛道歉態度誠懇，可以給他一個機會。

未禮讓行人險撞，駕駛挨罵1動作獲讚。（圖／翻攝自YouTube／WoWtchout-地圖型行車影像分享平台）

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