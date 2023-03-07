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本土猴痘連爆3例！個案無關連+源頭不明　羅一鈞揭「1原因」釀疫情

▲▼疾管署副署長羅一鈞。（圖／記者洪巧藍攝）

▲疾管署副署長羅一鈞，資料照。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

疾病管制署今（7）日公布台北市出現本土猴痘個案，是一名30多歲男性，國內已經累積確認3起本土猴痘，都在不同縣市且個案間無交集，感染源還在調查中。疾管署副署長羅一鈞表示，本土猴痘疫情風險增加，推估這波疫情和先前出國潮、或來台灣的旅遊人潮有關，後續還要追蹤接觸者有沒有相關症狀；另也已在規劃猴痘疫苗的擴大施打。

國內上周才確認首兩起本土猴痘個案，分布一南一北，分別是新竹縣40多歲男性與高雄市20多歲男性，現在又增加一起本土病例，是台北市30多歲男性。疾管署表示，這名個案於2月下旬因發燒、四肢及軀幹陸續出現水泡及膿疱等症狀，經醫師評估後採檢通報，並於3月3日確診陽性，該名個案近期無出國旅遊史，研判為本土個案，目前於醫院隔離治療中。

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羅一鈞說明，個案經疫調匡列相關接觸者共18名，當中有2名同住者、1名親密接觸者，總共有3人屬於高風險接觸，要進行暴露後預防接種評估，其餘15人則是工作、醫院接觸，風險較低，這些接觸者都已進行衛教並需自我健康監測至3月23日。

羅一鈞說明，前兩名本土個案目前都隔離住院中，症狀有慢慢好轉，接觸者都沒有出現疑似症狀。而這三起本土個案，以目前疫調尚未有交集，初步認為屬於散發非群聚。不過這也顯示本土猴痘風險增加，這波疫情和先前出國潮、或來台灣的旅遊人潮有關，但本土風險正在增加，會趕快做疫苗接種擴大安排，建立社區防火牆。

疾管署提醒，猴痘傳播對象具侷限性，此波疫情以親密接觸之人際傳播為主，提醒民眾，前往流行地區或國內高風險場域，應落實自我防護，並避免出入可能與不特定人士密切接觸之社交活動等高風險場域，如出現皮膚病灶，例如：皮疹、水泡、斑疹、斑丘疹、膿疱等，以及發燒、畏寒/寒顫、頭痛、肌肉痛、背痛、關節痛、淋巴腺腫大(如耳周、腋窩、頸部或腹股溝等處)等疑似症狀，應儘速就醫，並主動告知醫師旅遊史及接觸史。

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