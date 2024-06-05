6月份4星座大翻身　事業、財富超旺雙豐收

▲艾菲爾預測，4星座在6月份將有機會在事業、財富獲得豐收的成績。（示意圖／記者劉維榛攝）



記者隋昊志／綜合報導

進入6月份，也代表上半年步入尾聲，不少人都關心自己的運勢。知名塔羅牌老師艾菲爾分析星象走向預測，雙子座、巨蟹座、金牛座和摩羯座在6月份，將有機會大展身手，在職場取得令人矚目的成績，並賺取豐厚的財富。

艾菲爾表示，雙子座、巨蟹座、金牛座和摩羯座，這4個星座在6月份將會有一連串的有利天文現象，專業技能和良好的星象，將成為絕佳的利器，為他們帶來賺錢的大好機會。若能夠在6月勤加把握良機，全力發揮溝通和表達能力，以及他們的決心和毅力，努力工作必定能夠在事業上一飛沖天，取得令人矚目的成績。

6月3日水星、6月4日木星相繼進入雙子座，為雙子座帶來絕佳的溝通與賺錢機遇。受惠於溝通能力提升和有利機會，事業發展一片光明,財運亨通。

6月17日，金星和水星陸續進入巨蟹座，讓巨蟹座在工作上更容易贏得他人支持，有望獲得經濟利益。夏至太陽進入後，將進一步增強巨蟹座的自信和領導能力。

至於金牛座，6月9日火星入座將激發工作毅力和行動力，有利推動重大專案進度，帶來財務成功。月亮與土星相位更讓金牛座事業更趨穩定，長遠規劃獲利無虞。

摩羯座則將迎來事業豐收期，在6月22日滿月象徵過往努力有了回報，職場地位可望晉升或受到重獎。月亮與土星、水星相位更讓摩羯事業發展穩健，財運大開。