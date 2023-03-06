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路上超少看到！台灣妹子不愛留「1髮型」　網嘆關鍵原因：剪完都後悔

▲▼天氣 豔陽 高溫 遮陽 傘花 強陣風 紫外線。（圖／記者屠惠剛攝）

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者屠惠剛攝）

記者朱祖儀／綜合報導

每個人偏好的頭髮長度不一樣，你喜歡長髮還是短髮呢？一名女網友透露，先前曾剪過短髮，但長度大多都在肩膀附近，直到某次被剪壞才開始嘗試極短髮，之後觀察路上女生，「發現女生還是偏長髮居多」，好奇為何台灣街頭很少女生剪極短髮？文章曝光後掀起討論，就有人指出短髮很難整理且很看顏值。

原PO以「為什麼路上極短髮的女生那麼少」為題在Dcard發文，表示以前國中都流行齊瀏海長直髮，她當時也和大家一樣，結果每天洗頭髮、吹頭髮的時間都很長。後來被髮型師建議可以剪短，就剪到肩膀左右的長度，但她後續沒有再嘗試更短的髮型，直到大學有一次被剪壞，「那次跟髮型師說要剪剛好下巴，結果髮型師給我剪到耳朵上」。

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原PO表示，原本覺得很生氣，但後來看一看覺得似乎還能接受，「因為本來臉型偏瘦偏尖，所以後來都直接剪到耳朵長度了」。而她嘗試極短髮之後，才發現台灣女生還是偏好長髮居多，好奇「為什麼有些女生都還是喜歡一直長頭髮？大家頭髮長過胸部，每天洗頭都不會很久嗎？」

不少網友看到後紛紛表示，「覺得長髮好像比較有氣質，而且可以做的造型比較多變」、「我也想剪，但長髮比較修飾背後」、「剪極短是不排斥，但如果要留回來那就是一個痛苦又漫長的過程，之前剪男生頭留長留了一整年，過渡期真的無法克服」、「剪短一兩個月就要修，留長一年修一次就好」、「因為冬天保暖，夏天熱了可以扎起來，根本萬用」、「要一直剪啊，太花錢」。

也有人指出關鍵是因為極短髮不好整理，「短髮會翹到不行，好麻煩」、「每次剪完短髮，早上醒來都亂到不行，就會想說我為什麼要剪，超級後悔的」、「短髮比長髮更難整理，長髮亂頂多綁起來，短髮沒辦法綁」、「短髮反而更要整理，亂翹或塌掉又要花點時間吹整，還要定期修剪，不如留長髮，梳一梳或是綁個馬尾就好」、「短髮難整理+駕馭得了的人不多，我也愛我的短髮，但我真的不太會整理」、「短髮真的是翹到超難看又難整理，每次剪每次後悔，吹整的時間都比直接吹乾長髮的時間多了，吹跟夾老半天還不一定用得出自己要的型」。

▲▼。（圖／翻攝自instagram／gojoonhee）

▲不少人認為極短髮難整理，且很看臉型。（示意圖／翻攝自instagram／gojoonhee）

還有網友嘆說，「因為我的顏值撐不起超短髮」、「有沒有可能是因為有些人短髮不好看呢？我就是那些人」、「極短髮要適合的臉型或長相沒那麼容易啊」、「因為髮型要考慮合適和美觀問題，不只有方便性」、「我想剪，可是我的五官不夠立體，剪起來臉會看起來更扁」、「因為短髮很吃臉型五官，長髮比較能掩飾臉型，而且造型空間也比較多」、「因為短髮很吃五官，不是每個人都適合短髮」。

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