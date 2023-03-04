　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快訊／本土+11164、增71死！228連假效應結束「對鬆綁有利」

▲▼疾管署發言人羅一鈞。（圖／記者洪巧藍攝）

▲中央流行疫情指揮中心發言人羅一鈞。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（4）日公布國內新增11164例本土病例及233例境外移入；另確診個案中新增71例死亡。今日本土病例比起上周同日下降15.9%。指揮中心發言人羅一鈞表示，228連假之後沒有如預期出現明顯升溫，整體疫情還是呈現下降趨勢，對於後續鬆綁措施算是有利的條件。

▲▼指揮中心3/4公布新冠疫情統計資訊。（圖／指揮中心提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲指揮中心3/4公布新冠疫情統計資訊。（圖／指揮中心提供）

下周一（3/6）起校園口罩將鬆綁，也是「疫苗+1」加強催種活動首日。指揮官王必勝日前表示，因為目前疫情在低點，進一步的解封措施，會觀察校園口罩鬆綁狀況來宣布。

王必勝昨也透露後續的三階段解封措施。第一階段為社區，包含確診者改為0+n免隔離、輕症免通報，第二階段則是醫療院所層面，包含專責病房、感染管制調整，最後第三階段是新冠肺炎從第五類法定傳染病改為第四類，同時指揮中心降級開設或者解散。以時間表來說，要看疫情狀況，但大概3月會第一階段，4月做第二階段，5月會是第三階段，也不排除「再快一點」。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生及咳嗽禮節等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，主動積極配合各項防疫措施，並提醒體質敏感、有慢性病或發燒、呼吸道症狀的民眾，於人潮較密集區，仍建議戴口罩，共同維護國內社區健康。

ET快訊
154隻貓咪全被安樂死！　走私主謀下場出爐
哪家炸雞最頂？　鄉民狂爆1神店
快訊／抓到了！投票所裝秘錄器　3人遭警帶回
信了「喝熱水治胃疼」！　20多歲女竟得胃癌
快訊／闖日經辦公室潑尿　43歲男投案
Joeman宣布重大事情！　媽媽變臉怒打頭

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

全國高中生一起來探索大學路　成大單車節熱鬧登場

閩南語認證考試逾1.6萬人報名　最年長87歲、最年輕5歲都來了

哪家美式炸雞最頂？鄉民狂爆1神店：它屌打胖老爹

擔心軟骨病！榮民夫妻中庭曬太陽多年　臉上竟長出「拜登同款癌」

快訊／本土+11164、增71死！228連假效應結束「對鬆綁有利」

捕獲70.6Kg「超巨野生龍膽石斑」　東石鄉漁民秒賣出爽賺3萬5

桃園龍德宮媽祖今晚8天7夜徒步遶境　交通管制疏導措施一次看

找出台灣人肺癌關鍵！陳玉如「參與癌症登月計畫」奪傑出女科學家獎

翱翔天際！華航釋出百名機師職缺　「合格副機師起薪20萬元起」

好市多「超雷1物」！一票人不敢再買　苦主怒：家人吃了拉肚子

實測蔥油餅攤搓鈔技術 他練一晚親身體會難度

來台當看護10天落跑站壁 警機車狂鑽小巷90秒逮人

楊祐寧警告女兒「28歲才能化妝」　不准老婆去音樂祭「跟我在家就好」

電烤盤自製水果糖葫蘆　裹糖衣療癒滋滋聲ASMR

陳冠叡「空翻繞場+人體陀螺」猛炸　選手全看傻眼：哥你是鳥

柴柴陪爸媽選購嬰兒推車　挑最高級的上！媽：識貨喔

司機將不明液體倒出車外　網質疑是尿直呼「好噁心」

哈士奇「被埋23天」奇蹟存活　救援隊聽見狗叫挖2hrs救回

興富發建設ESG 從教育、環保、產學合作 落實企業社會責任

遲到1分鐘「拔1根陰毛」　老闆親自動手..陳漢典嚇歪：太羞辱！

全國高中生一起來探索大學路　成大單車節熱鬧登場

閩南語認證考試逾1.6萬人報名　最年長87歲、最年輕5歲都來了

哪家美式炸雞最頂？鄉民狂爆1神店：它屌打胖老爹

擔心軟骨病！榮民夫妻中庭曬太陽多年　臉上竟長出「拜登同款癌」

快訊／本土+11164、增71死！228連假效應結束「對鬆綁有利」

捕獲70.6Kg「超巨野生龍膽石斑」　東石鄉漁民秒賣出爽賺3萬5

桃園龍德宮媽祖今晚8天7夜徒步遶境　交通管制疏導措施一次看

找出台灣人肺癌關鍵！陳玉如「參與癌症登月計畫」奪傑出女科學家獎

翱翔天際！華航釋出百名機師職缺　「合格副機師起薪20萬元起」

好市多「超雷1物」！一票人不敢再買　苦主怒：家人吃了拉肚子

俄女高音來台喊卡！莫代表處批放縱仇恨　外交部：各界不認同俄侵烏

搶救內科交通！中央地方意見喬不攏　「國道開放路肩」未達共識

鄭仲茵掀前夫「3顆蛋蛋」家暴醜聞　陳冠霖妻傻眼：非常荒謬

防詐宣導深入地方　雲警、縣府合作...18萬枚APP扭幣被秒殺

2023台南古都國際半程馬拉松　南警提供安維及交管全攻略

埔里阿公帶「超大寵物」霸氣散步！還背自己晚餐　2狗小弟幫開路

韓歌手YT頻道「突被改成公司名」！　歌迷抗議被回：合約到期了

漁船改裝空調！走私害154喵星人被安樂死　背後金主重判1年8月

戴維斯傷癒歸隊轟38分　湖人主場仍不敵灰狼

校園口罩鬆綁下週一上路！　家長、師長「2輔助」降低容貌焦慮

蹲下大露性感蕾絲紅丁字褲　路人驚呆掩面：我看了什麼...

生活熱門新聞

Apple ID「突跳1通知」代表被盜　達人曝自救法

外送員「狂穿這1牌外套！」他驚：快變制服了

北部會員很需要！好市多上架「GTX男鞋」

妻拒行房「丟6000嗆去買春」！老公奔出門神展開

妹子自爆「小時候看維基自慰」　網驚呆

搭捷運被誤認國軍　年輕人當面辱罵：可恥！國家養你們一輩子

高中畢旅「日本5天4夜」要噴5萬更盤！鄉民打臉

快訊／Google台灣傳裁員　官方證實

慢速看「蔥多餅搓鈔片」　他2關鍵逆風問1句

即／氣象局發布低溫特報！3縣市探10℃↓

台中人超嗨！9.5萬坪台灣最大購物城拼年底動工

不是保全！月領35K「每天只做1小時」　這點卻讓眾人搖頭

今晨「極低溫」9.6℃　晚起迅速翻轉「未來一周」天氣曝

他揭2跡象「老公100%出軌」！網吵翻了

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

鄭仲茵控陳冠霖「懷孕5月被要求滿足他」

Apple ID「突跳1通知」代表被盜　達人曝自救法

獨／陳冠霖妻心疼力挺「先生在我身邊是天使」

外送員「狂穿這1牌外套！」他驚：快變制服了

鄭仲茵大反擊！公開陳冠霖21年前「親筆悔過書」：慣性暴力者

鄭仲茵爆「陳冠霖KTV偷約的女演員」身份曝光！

影／明星賽翻譯「亂翻魔獸整段話」被抓包

25歲男星劉峰突逝世！業界人士爆「健身10分鐘心肌梗塞」

北部會員很需要！好市多上架「GTX男鞋」

陳冠霖悲揭「硬上毆打懷孕5月鄭仲茵」不堪真相！

Joeman公開「聯名商品內部數據」！提3大改進方向：我虛心接受

酒店妹遭瘋狂酒客砍死　驗屍結果曝

陳冠霖爆「怒打懷孕8月鄭仲茵」！她崩潰想輕生

鄭仲茵吐女兒「滿月後沒見過爸爸」　陳冠霖怒揭20年前離婚真相！

妻拒行房「丟6000嗆去買春」！老公奔出門神展開

更多

最夯影音

更多
實測蔥油餅攤搓鈔技術 他練一晚親身體會難度

實測蔥油餅攤搓鈔技術 他練一晚親身體會難度
來台當看護10天落跑站壁 警機車狂鑽小巷90秒逮人

來台當看護10天落跑站壁 警機車狂鑽小巷90秒逮人

楊祐寧警告女兒「28歲才能化妝」　不准老婆去音樂祭「跟我在家就好」

楊祐寧警告女兒「28歲才能化妝」　不准老婆去音樂祭「跟我在家就好」

電烤盤自製水果糖葫蘆　裹糖衣療癒滋滋聲ASMR

電烤盤自製水果糖葫蘆　裹糖衣療癒滋滋聲ASMR

陳冠叡「空翻繞場+人體陀螺」猛炸　選手全看傻眼：哥你是鳥

陳冠叡「空翻繞場+人體陀螺」猛炸　選手全看傻眼：哥你是鳥

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面