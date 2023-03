英智庫：俄透過香港規避制裁　台灣宜加強出口管控

▲香港街景。(圖/達志影像/美聯社)



文/中央社記者陳韻聿倫敦3日專電

英國智庫「皇家聯合軍事研究所」(RUSI)今天指出,中國、香港等地是俄羅斯規避制裁、取得和轉運晶片等軍民兩用產品的熱門據點,台灣有必要加強查核出口對象和產品流向。

RUSI研究員索默維爾(Gary Somerville)告訴中央社,儘管國際對俄制裁和出口管制持續擴大,俄羅斯的進口能量尚未遭嚴重打擊。種種跡象顯示,莫斯科沒有在短期內結束戰事的打算;考量在烏克蘭戰場發現俄軍使用的大量進口晶片和電子零組件,盡可能破壞俄方取得管道,將有助為烏克蘭爭取贏面。

媒體報導,台灣新德科技公司(Neotec Semiconductor Ltd.)恐遭美國政府列入涉俄貿易黑名單,經濟部今天稍早表示,新德科技沒有申請戰略性高科技貨品輸出許可證以出口至俄羅斯或白俄羅斯的紀錄,且產品主要輸往香港和中國,後續將請廠商確認產品流向。

RUSI去年8月發布報告「矽生命線:俄羅斯戰爭機器中的西方電子產品」(Silicon Lifeline: Western Electronic at the Heart of Russia’s War Machine),頗受西方各國政府重視。在美國國務院資助下,報告被翻譯為正體中文、俄文、土耳其文、阿拉伯文、印尼文等5種外文版本,譯本近日上線。

RUSI與烏克蘭方面合作,調查在烏國戰場發現的俄軍飛彈、無人機等內部晶片和電子零組件來源;相關分析調查工作持續進行,去年8月發布的初步報告由RUSI的開源情報與分析(OSIA)以及陸戰研究團隊撰寫,今年可望將有新一份報告出爐。

隸屬OSIA團隊的索默維爾說,正體中文譯本的重要性在於有助觸及台灣與香港各界。

根據RUSI團隊初步調查結果,作為俄羅斯取得微電子產品(microelectronics)的來源與轉運站,香港是非常熱門的地點,且從去年2月俄羅斯全面侵略烏克蘭以來,相關軍民兩用產品自香港輸往俄羅斯的總額暴增。以香港為據點、涉及相關對俄出口活動的企業往往涉足俄羅斯市場多年,其中包括去年6月遭美國商務部列入貿易管制黑名單、但至今仍持續透過關聯企業進行對俄出口的「信諾電子」(Sinno Electronics)。

索默維爾指出,一如在其他地點,俄羅斯人運作的企業在香港對俄輸出微電子產品方面,扮演重要角色,其中部分企業甚至是在去年2月後,才陸續登記成立。不少實際上由俄羅斯人操作的企業財力驚人、持有大筆現金,可在短時間內購入價值數億美元的微電子產品。

根據RUSI去年的報告,在俄方於烏克蘭戰場使用的無人機以及長程打擊、電子戰、通聯、訊號情報、戰術作戰等平台和武器系統中,關鍵零組件前10大來源依序為美國、日本、台灣、瑞士、荷蘭、德國、中國、南韓、英國、奧地利。

在半導體與微電子產品方面,前10大對俄出口來源依序是中國、美國、馬來西亞、德國、台灣、香港、泰國、英國、菲律賓、芬蘭。

索默維爾說,考量地理位置相近及台灣的製造實力,不排除許多從香港等地運往俄羅斯的微電子產品是自台灣採購。

「在用以無差別殺戮烏克蘭人的俄羅斯武器系統內發現由西方國家設計、台灣製造的微電子產品,應該是一件令人十分不安的事。」索默維爾指出,在伊朗「見證者-136」型(Shahed-136)自殺式無人機內,也可發現這類產品。他強調,欲阻斷俄羅斯的軍事「矽命脈」,除了強化出口管制,也有必要積極主動對交易網絡展開調查。

索默維爾說,台灣是晶片、微電子產品全球生產重鎮,俄羅斯採購網絡及其第三方協力者自然會視台灣為重點下手目標。烏克蘭現在面對的是攸關存亡的威脅,一如台灣面臨來自中國的威脅;考量與烏克蘭可相互比擬之處,台灣在避免自家產品流入俄羅斯軍事用途方面,顯然還能做得更多。