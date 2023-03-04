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2名校妹畢業卻變「職場廢物」　5年換12份工作…存款不到2萬

2名校妹子畢業卻變「職場廢物」　5年換12份工作…存款不到2萬

▲2名女子名校畢業後，成就卻不如預期，影片吸引565萬人關注。（圖／翻攝自bilibili）

圖文／CTWANT

學歷不等於能力，未必可以保證未來一帆風順。中國有2名畢業於名校的女子，拍攝影片《我：畢業5年，存款5000　她：中傳碩士，火鍋店保潔》登上熱門話題，掀起網友討論。

影片中女子「彎彎」和「超超」快30歲，名校出身的她們「開高低走」，彎彎5年換了12份工作，存款不到5000元人民幣（約2.2萬新台幣），而超超跨專業考研、中傳碩士，畢業後卻不斷失業，從學畫畫到後來去火鍋店當清潔員，面對看起來有些失敗的人生，她們仍不氣餒，樂觀表示：「別人說我們是一手好牌打得稀爛，但掀翻牌桌後，會發現你的選擇還有很多」、「我感到了從未有過的自由和開闊」。

2名校妹子畢業卻變「職場廢物」　5年換12份工作…存款不到2萬

▲2人樂觀面對自己的失敗。（圖／翻攝自bilibili）

據悉，彎彎2017年畢業後直接找工作，選擇了網際網路大廠的廣告商，去了發現不是自己擅長的，做了半年就辭職，後來嘗試很多短影片公司，反應都不錯，只是思想和公司背道而馳，加上工作壓垮身體，因此她又辭職了，後來想考公務員，但終究沒達成目標。

超超很喜歡創作，但畢業後找工作不太順利，做了兒童動畫編劇，一年後因為政策被裁員，隨後找了幾份工作都不是喜歡的，決定到火鍋店工作，「我不覺得去火鍋店打工有什麼丟人，它只是我人生的一個過渡階段而已」。

2名校妹子畢業卻變「職場廢物」　5年換12份工作…存款不到2萬

▲2人非常意外影片會爆紅。（圖／翻攝自bilibili）

2人完全沒想到影片會獲得這麼多關注，彎彎猜想是影片呈現出來的狀態比較舒服，像是在跟朋友聊天，加上話題確實引起很多人的共鳴，超超猜測是因為她們以坦然和快樂的態度面對失敗，展現在大眾面前，讓大家覺得自己也可以喘口氣，不用活在一個標準體系下。

影片也釣出母校華中師範回應「成功沒有標準」，喊話：「她們躺平了嗎？沒有！她們抱怨了嗎？沒有！她們放棄了嗎？沒有！她們有信心嗎？有」，鼓勵2人「路雖遠，行則將至；事雖難，做則必成」。共青團也留言：「謝謝你們願意分享失敗，並繼續前進，並不是『當個廢物也挺好』」。

至於未來打算，彎彎目前剛到北京，打算找一份能賺點錢的工作，不再像以前那樣對工作抱有很高的期待，只要能和自己的興趣有一點相關就好，「我可能還會經歷很多失敗，但沒有關係，如果能按自己喜歡的方式過一生，那已經非常非常幸運了」。超超希望多嘗試多寫，找一些合字的文字類工作謀生，業餘時間也會堅持自由創作，看一年後能否達到理想狀態，再做調整。

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