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重達188公噸！智利櫻桃再爆12批違規　全驗出同款「禁用農藥」

▲▼ 智利櫻桃再爆12批違規「重達188公噸」　全驗出同款禁用農藥。（圖／食藥署提供）

▲重達188公噸！智利櫻桃再爆12批違規，全驗出同款「禁用農藥」。（圖／食藥署提供）

記者嚴云岑／台北報導

食藥署今（1）日公布邊境查驗結果，共計25項產品不合格，其中智利櫻桃就佔了12項，佔比近半數。食藥署北區管理中心科長陳慶裕表示，去年11月起共計37批智利櫻桃被驗出違規，後續處辦措施仍須由食品組擬定。此外，今日另有韓國進口的辣炒年糕「蔬菜包」被驗出致癌物環氧乙烷，食藥署已針對該進口商提升抽驗比率至20~50%。

食藥署資料顯示，今日違規的智利櫻桃都被驗出農藥「賽安勃」，殘留量落在0.01ppm至0.06ppm。陳慶裕說明，賽安勃是我國准用殺蟲劑，依照現行農藥殘留容許量標準，只准許用於瓜果、瓜菜、茶、梨、蘋果等蔬果上，櫻桃不在上述5類農產品類，依規定不得檢出。由於今年櫻桃不合格趨勢較往年增加，區管中心已將資料同步給食品組評估是否去信智利詢問違規原因。

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▲▼ 智利櫻桃再爆12批違規「重達188公噸」　全驗出同款禁用農藥。（圖／食藥署提供）

▲韓華國際股份有限公司自韓國進口的「SONGHAK辣炒小麥年糕」。（圖／食藥署提供）

今日不合格名單中，另有韓華國際股份有限公司自韓國進口的「SONGHAK辣炒小麥年糕」蔬菜包報驗出殘留農藥環氧乙烷0.995 mg/kg。環氧乙烷為國際癌症研究中心（IARC）公布的一級致癌物，若工作中長期暴露，會增加罹癌風險、中樞神經病變等危害，我國亦不准用於食品添加物中，該批辣炒年糕298.4公斤全數退運或銷毀。

本週邊境查驗不合格產品另有法國出口的「乾羊肚菇」、日本出口的「乾辣椒圈」農藥殘留不合格。另外，菲律賓出口的「尿蝦」被驗出重金屬鉻3.3 mg/kg，高出標準值6倍之多。陳慶裕提到，該業者自菲律賓輸入的「尿蝦」，已於半年內二度被驗出違規，將提升至100%逐批查驗，本次違規的3公斤也將全數退運或銷毀。

▲▼ 智利櫻桃再爆12批違規「重達188公噸」　全驗出同款禁用農藥。（圖／食藥署提供）

▲菲律賓輸入的「尿蝦」驗出重金屬鎘超標。（圖／食藥署提供）

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