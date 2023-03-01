新竹球場弊案「竹市府近十官員」嚴重疏失　味全龍將求償

▲味全龍隊創辦人魏應充（右）2019年拜會時任新竹市場林智堅（中），選定新竹球場為球隊主場及基地。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

斥資12億元整建的新竹棒球場，至今仍封場重整中，負責經營的龍來公司在延宕啟用期間共已支付711餘萬元水電及管理維護費，職棒味全龍隊至今無法正式進駐，正與新竹市府協商賠償事宜，一旦調解不成，龍來公司將提告向竹市府求償。

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▲龍來因新竹球場停用損失711萬元，去年已要求新竹市府補償或賠償。

本刊調查，新竹棒球場遲遲無法驗收啟用，肇因排水及土壤規格出包，誇張的是，除了土壤級配厚度少2/3，本刊取得預算執行相關文件，原編列4千萬元排水工程竟全被刪光，難怪遇雨就積水，審計及政風單位已清查疏失官員，人數恐高達10多人。

新竹棒球場去年7月風光啟用，卻因開幕戰接連有球員受傷及場內外仍有多項缺失，引發檢討聲浪，球場封館重整至今。新竹市政府1月22日召開棒球場工程體檢會議，雖早已知球場排水狀況不良，卻又發現根本未落實施作排水工程預算的重大缺失。

▲富邦悍將球員林哲瑄去年7月在新竹球場撲接球受傷後開刀休養中。

本刊調查，新竹市政府是於2020年與龍來公司簽約，委託其經營新竹市棒球場，成為職棒味全龍隊雙主場之一，約期10年且可優先續約5年，龍來公司每年須支付市府租金100萬元，另依票房收入及營業額分潤給新竹市府，未來營運後每年至少安排40場比賽，但去年7月只打了2場就停用，相關營運管理費仍由龍來公司支付，從去年8月1日至今年1月31日，共支付711餘萬元。

▲整修前。水溝設置在球場內，易造成球員受傷。

▲新竹球場觀眾席有掉漆及積水問題。

▲味全龍今年改在斗六球場開訓。

龍來公司去年8月便向新竹市府請求協商，希望以減抵租金的方式補償公司損失，但新的市府團隊上台後協商仍不見成效，協調一旦破局，將不排除提告向竹市府求償。

▲承辦新竹球場的市前工務處長吳堂安現升任內政部次長，面臨遭追究相關責任。



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