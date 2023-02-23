體育署擬下修線上投注回饋金　運彩經銷商反彈：加速市場萎縮

▲運動彩券經銷商遴選及管理要點座談會今日在高雄舉行。（圖／記者陳宏瑞攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

運動賽事越來越熱，台灣運彩走向線上投注已然成為趨勢，教育部體育署日前研擬相關發展方向，但實體經銷商對線上投注擬大幅降低回饋金比例，且與網路行銷業者平均分配的做法表示不滿，中華民國全民監督彩券聯盟聯手中華民國運動彩券權益保障協會、台灣身心障礙者彩劵協會，代表運彩經銷商表達心聲，要求體育署針對下修回饋金的不合理部分從長計議，以免扼殺相關業者生機。

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▲運動彩券經銷商對於線上投注回饋比例擬調降相當反彈。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

由威剛科技與台灣運彩公司共同舉辦的第3屆運動彩券經銷商遴選及管理要點座談會，分別在台中、台北及高雄各舉辦一場，每場開放150人參加，其中高雄場今（23）日下午在高雄漢來大飯店9樓登場，但現場僅限提問5個問題，南部彩券經銷商當場針對未來的不確定性及經營困境提出質疑，並反映調降回饋金比例對實體店面相關權益影響甚大。

中華民國全民監督彩券聯盟表示，體育署目前擬修改的「運動彩券經銷商網路下單佣金」方案，不但打擊店面推廣線上簽注的努力，且有違現行產業政策，教育部擬修法理由並未釋明方向與目的，對相關業者欠缺說服力。

▲運動彩券經銷商遴選及管理要點座談會今日在高雄舉行。（圖／記者陳宏瑞攝）

聯盟指出，運動彩券第1屆由台北富邦發行時，實體店面與網路下單佣金均為8%，在第2屆由威剛科技接手下修佣金均為5.25%，目前在工資、租金及物價齊漲的情況下，第3屆發行機構竟擬將網路下單佣金片面再降為3%，如此勢必將加速運動彩券市場萎縮。

中華民國全民監督彩券聯盟認為，鼓勵消費者申辦線上會員為經銷商未來營運重點，並借力全省佈建之實體投注站進行招募會員服務，經銷商扮演第一線協助申辦的角色，也大量投入成本執行招募及推廣業務，但研議修改的方案中，線上投注回饋金卻逆向由5.25%降至3%，其中2%採平均分配，此舉無異讓無招募能力或無心經營的網路行銷者平白獲利，扼殺第一線有心投入資源協助招募會員之經銷商意願，打擊用心經營網路會員的店家實力。

聯盟強調，若線上招募已無明顯利潤，經銷商將恐回歸實體店面經營，持續面臨大量現金交易風險與長時間營運的疲勞工作傷害，台灣運彩的線上會員必然轉向福利更好的地下業者，反而助長經營網路地下簽注的猖獗，恐非台灣運彩產業發展之福，也違背政府照顧弱勢族群的初衷。