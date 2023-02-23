　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

健保放寬給付的SMA≠漸凍症！醫點出「2大區別」：發病年齡差很多

▲史蒂芬·霍金（Stephen Hawking）生前所使用的呼吸機，曾陪伴他走遍世界各地。（圖／達志影像／美聯社）

▲史蒂芬·霍金為漸凍症患者，21歲發病、2018年以76歲高齡過世。（圖／達志影像／美聯社）

記者嚴云岑／台北報導

「脊髓性肌肉萎縮症（SMA）」藥物放寬健保給付範圍，預估200人受惠，患者首年可省下千萬元治療費，但同為運動神經元疾病的漸凍症（ALS）至今卻無藥可醫。醫師表示，SMA與ALS的最大區別有兩項，一為發病年齡、二為基因複雜度，目前漸凍症致病基因仍有9成未被發掘，僅能針對症狀緩解，無法針對突變基因對症下藥。

一名11歲的SMA病友因年齡不符健保用藥資格，赴陸求醫引發社會關注。健保署2月16日召開「全民健康保險藥物給付項目及支付標準共同擬訂會議」，通過SMA放寬給付案，最快4月就有藥可用。不過，部分媒體報導將SMA誤植為漸凍症，影響患者與家屬感受。

[廣告]請繼續往下閱讀...

漸凍人協會今（23）日發出聲明，列出ALS與SMA區別。協會提到，ALS致病原因未完全清楚，僅有十分之一病患有家系遺傳史，但SMA則是由基因突變引起。

此外，ALS病患多在中年與老年發病，SMA則多發生在嬰幼兒與兒童時期。而兩者最大的差別在於，SMA有多種基因突變治療藥物，可增加缺陷基因蛋白質產量，從而緩解症狀，但ALS因致病機轉不明，藥物只能小部分延緩病程，主要是透過物理治療、呼吸治療、語言治療等緩解不適症狀。

▲▼ALS／SMA區別。（圖／漸凍人協會提供）

▲ALS／SMA區別。（圖／漸凍人協會提供）

書田診所神經內科主任黃啟訓受訪表示，SMA的基因比較單純，分別為SMA-1與SMA-2，只要透過藥物改變基因蛋白，就能延緩症狀，「越晚發病活越久」，但幾乎不會在成年後發病。而漸凍人發生率長年來都是十萬分之一，隨著社會大眾對疾病認知度提高，近年來確診率也有增加趨勢，個案確診多在20~30歲之間，可以活到70~80歲，中間若遇到年齡重疊帶，的確會有區分困難問題。

漸凍症全名為「肌萎縮性脊髓側索硬化症」，天才物理學家霍金長年受此病所苦，由於疾病不會造成感覺神經或智能退化，他在21歲罹病後，依然持續投身研究，並發表著名的「萬物理論」。他也成功打破「活不過2年」的死亡預言，在2018年以76歲高齡過世。

漸凍人協會提到，ALS患者隨著疾病進展，除了四肢無力，還會失去吞嚥、呼吸、說話能力，但感覺與意義完全正常。聯合國2016年研究表明，2040年全球漸凍人患者將增長69%，從22萬多人增加為37萬多人，台灣將至少增加50%，未來將持續加強醫療照護品質、推廣與科技輔具，為病患福祉努力。

ET快訊
狠愛演「拆夥真相」！　牛排3年後終於解答
快訊／伊朗12人直升機墜毀　體育部長也在機上
更強冷氣團11°C水彈冰台灣！　一張圖看3段式變天「雨10天
認愛首PO文！王淨「男友視角照連發」　甜炸7萬網：謝謝小曹
啦啦隊女神慘遭霸凌！　回老家淚崩
快訊／威力彩11槓「下期上看9億」　貳獎一注獨得2005萬
快訊／雨彈強襲！「2縣市」發大雨特報

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

更強冷氣團11°C水彈冰台灣！　一張圖看3段式變天「雨10天」

快訊／入夜雨彈強襲！「2縣市」發布大雨特報

健保放寬給付的SMA≠漸凍症！醫點出「2大區別」：發病年齡差很多

快抬頭！罕見天象「雙星拱月」今晚登場　夜空排一列美炸

高鐵集電弓又自動下降！不同列車經苗栗就異常　鐵道局曝懷疑肇因

12星座「有機會突破現狀」！最新運勢一次看　處女投資有道

「疫苗+1」催打後5月防疫再鬆綁？　王必勝給答案

快訊／今年第5起！高鐵列車晚間集電弓又自動下降　列車停半途

終結行人地獄惡名！交部推動「道路交通安全基本法」　草案4月出爐

228連假訂房率出爐！西部住房最滿「飆7成」　國道高乘載時段曝

看展碰碎127萬「氣球狗」　全場驚呆...闖禍女下場曝

樹林車站拍遺失物湧300人！　1萬3標Switch內含驚喜爽翻

蘋果拋接連插8支叉子 4男默契十足成功大喊

桃園阿北踢開擋路三角錐　下一步踩空！左腳摔進洞

巴西男「學狗吠」掌握精髓　2汪困惑齊歪頭：是兄弟？

柴犬賴床躺沙發叫不起！　一聽「去公園」秒醒端坐

真的出事了！桃園阿北踢開擋路三角錐　下秒「左腿消失」影片曝

正妹大展撈麵熟練特技 自信甜笑一旁客人看傻

用舌頭快速翻轉奶嘴　萌娃秀特殊技能露燦笑

爸客廳K歌家人全部跑光　柴乖巧坐腳邊「仰望偶像」

更強冷氣團11°C水彈冰台灣！　一張圖看3段式變天「雨10天」

快訊／入夜雨彈強襲！「2縣市」發布大雨特報

健保放寬給付的SMA≠漸凍症！醫點出「2大區別」：發病年齡差很多

快抬頭！罕見天象「雙星拱月」今晚登場　夜空排一列美炸

高鐵集電弓又自動下降！不同列車經苗栗就異常　鐵道局曝懷疑肇因

12星座「有機會突破現狀」！最新運勢一次看　處女投資有道

「疫苗+1」催打後5月防疫再鬆綁？　王必勝給答案

快訊／今年第5起！高鐵列車晚間集電弓又自動下降　列車停半途

終結行人地獄惡名！交部推動「道路交通安全基本法」　草案4月出爐

228連假訂房率出爐！西部住房最滿「飆7成」　國道高乘載時段曝

Steam年度特賣活動日期公開！提早準備錢包奉獻給G胖

早餐店才開就遇蛋荒！　李易曝帳上「成本數字」：簡直開玩笑

快訊／伊朗12人直升機墜毀　體育部長也在機上

汐止休旅車連撞路旁2車翻覆　封路40分鐘駕駛輕傷

評價飆漲！ESPN記者模擬2024年選秀：詹皇長子第10順位中選

Hyundai「Staria星艦MPV」商用版登場！內外皆升級　載重達2500kg

狠愛演拆夥真相！牛排3年後終於解答「對方不想經營」：我也沒辦法

更強冷氣團11°C水彈冰台灣！　一張圖看3段式變天「雨10天」

鄭深池與張國明去年8月底買下星宇股票　如今市值已增三倍

認愛首PO文！　王淨「男友視角照連發」甜炸7萬網：謝謝小曹

他酒店選妃被嚇壞！　老司機狂推：這種才讚

生活熱門新聞

她更衣被看光！婆婆見乳頭顏色酸：太多人用

蛋農驚吐產量正常！鄉民嘆：賺到流湯

高雄女房仲「專挑有錢人」下手　爽睡爺爺兄弟檔

朱學恒3照打臉炎亞綸　網酸實名制將現

豬肉「1部位少吃」？肉販曝「有肉瘤」：業內才知

威力彩連10槓今飆10億　4星座、4生肖要發了

他轟炎亞綸每天吃蛋論「近乎智障」

「大雨」明襲　連假最冷時間曝

新竹球場又見大秘寶　沒下雨還積水

成年禮金預算擴大通過！1200有望

新娘爸致詞影片瘋傳　網友笑翻：無法超越

快訊／入夜急降雨！「2縣市」發布大雨特報

快抬頭！罕見天象雙星拱月今晚登場

快訊／上班上課注意！　大雨來了

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

旅館買春「嫖到妻子」！他一看正臉動手痛毆

友轉帳3元備註「在這走了」！他衝現場已屍僵

她更衣被看光！婆婆見乳頭顏色酸：太多人用

蛋農驚吐產量正常！鄉民嘆：賺到流湯

吳宗憲錄大陸節目重摔！躺地「鐵條插出」畫面曝

星宇股價慘跌！他買在頂樓「1天就賠900萬」

具俊曄遭爆「捲款、離婚」！

歌王驟逝「養子獨得遺產」！親戚湧上爭取

6000元來了！　財政部正式公告「5種領錢方式」

正妹睡死遭2寶爸連結！竟成性愛片主角

「每天喝1飲品」痛風機率增1.7倍！不治療下場曝

高雄女房仲「專挑有錢人」下手　爽睡爺爺兄弟檔

學校送新生「全新iPhone14」不要還能換現金

近160萬勞工領錢了！勞保老年年金給付明入帳　每人平均1.8萬

朱學恒3照打臉炎亞綸　網酸實名制將現

更多

最夯影音

更多
看展碰碎127萬「氣球狗」　全場驚呆...闖禍女下場曝

看展碰碎127萬「氣球狗」　全場驚呆...闖禍女下場曝
樹林車站拍遺失物湧300人！　1萬3標Switch內含驚喜爽翻

樹林車站拍遺失物湧300人！　1萬3標Switch內含驚喜爽翻

蘋果拋接連插8支叉子 4男默契十足成功大喊

蘋果拋接連插8支叉子 4男默契十足成功大喊

桃園阿北踢開擋路三角錐　下一步踩空！左腳摔進洞

桃園阿北踢開擋路三角錐　下一步踩空！左腳摔進洞

巴西男「學狗吠」掌握精髓　2汪困惑齊歪頭：是兄弟？

巴西男「學狗吠」掌握精髓　2汪困惑齊歪頭：是兄弟？

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面