快訊／本土+16145、增64死！　羅一鈞估：下周一有望跌破萬例

▲疾管署發言人羅一鈞，資料照。（圖／記者洪巧藍攝）



記者洪巧藍／台北報導

本土疫情連續19天下降！中央流行疫情指揮中心今（22）日公布國內新增16,145例本土個案及339例境外移入；另確診個案中新增64例死亡。國內有醫師預估下周一可跌破萬例，指揮中心發言人羅一鈞表示，以近期降幅加上228連假等因素影響，下周一降至萬例以下，確實很有可能。

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▲2/22新增病例。（圖／指揮中心提供）



今日新增的病例數較上周三(19,505)少3,360例，減少約17.2%，已經連續19天下降。國內有醫師認為，下周一有機會跌破萬例，且認為下周一一定要跌破萬例，不然就是疫情有了變化。

羅一鈞表示，以近期每天降幅約17%至18%左右，且適逢228連假，下周一單日病例有可能為9500至1萬例，也因此降至萬例以下確實很有可能，但仍有待觀察。

今日本土個案分布仍以六都為多，依序是新北市(3,168例)，桃園市(1,962例)，高雄市(1,916例)，臺中市(1,770例)，臺北市(1,432例)，臺南市(1,395例)。

其他縣市方面，依序是彰化縣(712例)，新竹縣(513例)，屏東縣(456例)，新竹市(403例)，苗栗縣(379例)，雲林縣(365例)，宜蘭縣(356例)，基隆市(311例)，南投縣(235例)，嘉義縣(233例)，花蓮縣(207例)，嘉義市(142例)，臺東縣(119例)，金門縣(34例)，澎湖縣(34例)，連江縣(3例)。

指揮中心指出，今日新增64例本土病例死亡個案，為42例男性、22例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、60例具慢性病史、40例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於去(2022)年9月15日至今(2023)年2月19日，死亡日期介於去年9月25日至2月19日。

指揮中心說明，今日新增339例境外移入個案中，為148例男性、191例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲。入境日期介於今年1月22日至2月21日。

指揮中心統計，自2020年起國內COVID-19累計9,970,937例確診、17,672例死亡。指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生及咳嗽禮節等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，主動積極配合各項防疫措施，並提醒體質敏感、有慢性病或發燒、呼吸道症狀的民眾，於人潮較密集區，仍建議戴口罩，共同維護國內社區健康。

▲2/22死亡病例分析。（圖／指揮中心提供）