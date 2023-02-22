民眾狂跑超市搶蛋　陳吉仲：對消費者感到不好意思　

▲農委會主委陳吉仲（左）、行政院副院長鄭文燦（右）日前視察雞蛋供應情形。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

蛋價上漲全台再掀搶蛋潮，農委會主委陳吉仲今（22日）表示，對於消費者跑了超市好幾趟才買得到蛋，覺得不好意思，農委會會盡全力調度，盡快讓供應量回穩。針對鴻海集團創辦人郭台銘批評政府對缺蛋沒有超前部署，陳吉仲再次感謝郭董關心農業議題，凸顯糧食安全的重要性。

陳吉仲上午視察新北市五股區農會綠色照顧站辦理情形，接受媒體聯訪時指出，台灣雞蛋受到飼料成本上漲、禽流感疫情，以及俄烏戰爭的環境影響，蛋價也上漲，經過養雞協會蛋價機制委員會協議做出調漲決定，農委會尊重市場機制，但對於近日很多消費者跑超市一兩次才買得到雞蛋，覺得很不好意思，會跟所有農民、通路商加強調度，讓每個民眾都能買到應有的必需品。

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針對媒體提問，目前坊間並非一蛋難求，郭台銘刻意打民生議題，是否是政治操作？陳吉仲回應指出，感謝郭董事長關心農業議題，這也凸顯糧食安全的重要性與農民的辛苦，因為國內雞蛋如果不能自給自足，靠進口成本會更高，郭董的關心，等同凸顯農業在糧食安全的重要性，辛苦的農民也要維持一定所得水準，這樣農業才可以永續。

針對媒體提問蛋價會否凍漲？陳吉仲重申，蛋價是蛋商蛋農的共同評議機制，農委會尊重市場機制，過去一年多來蛋價上漲，主要是受到禽流感影響、氣候條件改變等，感謝行政院《疫後特別條例》支持家禽雞舍改建，改採水簾密閉式飼養，可減少溫度變化衝擊，降低禽流感肆虐。

