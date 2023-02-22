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郭台銘批民進黨搞不定蛋荒　炎亞綸1段話反擊！網友讚爆

▲▼《嗨！營業中》殺青記者會,炎亞綸。（圖／記者李毓康攝）

▲炎亞綸針對缺蛋狀況做出評論。（資料圖／記者李毓康攝）

記者崔子柔／綜合報導

鴻海創辦人郭台銘昨（21）日在臉書發文，稱全台蛋荒還看不到盡頭，民進黨卻無有效的調控作為，只做大內宣希望取得社會諒解。藝人炎亞綸則留言反駁，「每天吃得到蛋，是吃一個幻覺嗎？」

近期國內蛋量供應不足，雞蛋價格每台斤上漲2元，重回去年7月批發價每台斤52元的高點，郭台銘在臉書發文指責民進黨，稱人民需要的是解決問題的政府，而不是解釋問題的政府，希望民進黨政府盡快做出有效的調控。

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郭台銘的發文昨日受到各家媒體報導，炎亞綸則在臉書的新聞連結下留言表示，「我每天都吃至少一顆蛋，我是吃一個幻覺嗎？到底要吵蛋太貴，還是沒有蛋？拜託選清楚路線。反正我是選每天都吃得到蛋的路線」。

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／）

▲炎亞綸留言。（圖／翻攝自Facebook）

炎亞綸不久後又在留言區PO出他的便當菜色，「現在的便當，怎麼又有蛋了啦」，吸引不少網友回應，「我也吃到不要不要的，還一次吃三顆ㄟ在台中內」、「炎P您不知道全聯之前蛋架上全空過嗎！？後來還有平價蛋買不到，只有高價蛋的情況」、「我今天早餐才吃兩顆茶葉蛋，而且我每天要繼續吃下去」、「每天這樣吵，民眾信以為真去搶購，就真的會缺蛋了」。

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