又有猴痘！30多歲男遊歐洲「返國冒水泡、皮疹」等5症狀確診

記者洪巧藍／台北報導

疾病管制署今（21）日公布國內新增一起境外移入猴痘，個案是北部30多歲本國籍男性，於今(2023)年1-2月間有歐洲旅遊史，於2月上旬因身體陸續出現水泡、皮疹、喉嚨痛、關節痛及全身痠痛等症狀，經醫師評估後採檢通報，於２月15日確診陽性，研判為境外移入個案，目前於醫院隔離治療中；經疫調匡列相關接觸者共39名，已進行衛教並自我健康監測21天。

▲猴痘病毒。（圖／達志影像／美聯社）

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疾管署說明，猴痘於去(2022)年6月23日公告列為第二類法定傳染病，截至今日，累計通報疑似病例45例，5例確診為境外移入(德國1例、美國3例、1例奧地利)，餘40例均排除。

疾管署提醒，自去年6月30日起，將1年內具本土或不明感染源病例逾百例之30國旅遊疫情列為「第二級：警示(Alert)」，國人若前往該些國家，應避免出入可能與不特定人士密切接觸之社交活動等高風險場域，返國入境時如出現發燒、皮膚病灶如皮疹、丘疹、水泡或膿疱等疑似症狀，應主動告知航空公司人員及機場港口檢疫人員，並儘速就醫，告知醫師旅遊史及接觸史。此外，民眾如有前往國內風險場域，應落實自我防護措施，如有出現疑似症狀，亦應儘速就醫，並主動告知醫師接觸史。

▲疾管署疫情中心主任郭宏偉。（圖／記者洪巧藍攝）

疾管署指出，此波猴痘疫情自去年5月中於英國爆發以來，全球累計至少109國報告逾8.6萬例確診，其中以美洲(58,367例)及歐洲(25,849例)病例數最多，累計病例前五名為美國30,193例、巴西10,808例、西班牙7,538例、法國4,128例及哥倫比亞4,074例，鄰近國家中新加坡、日本、泰國、韓國、菲律賓、越南、香港、中國等亦有報告病例，其中日本本土疫情近期有增加趨勢。世界衛生組織(WHO)於去年7月23日宣布將猴痘疫情列為「國際關注公共衛生緊急事件(PHEIC)」，迄今仍維持。

疾管署提醒，猴痘傳播對象具侷限性、以親密接觸之人際傳播可能性較高，或與照顧確診者的醫護人員有關，該署除持續加強國際港埠檢疫措施及民眾風險溝通與衛教宣導，亦已採購並配置抗病毒藥物及猴痘疫苗供符合條件者使用，及加強監測、通報及適時調整修正相關防治政策。