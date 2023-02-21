柯P支持度突飆升！藍白合2024穩贏？　侯友宜：大家應有凝聚力

▲新北市長侯友宜。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／新北報導

2024總統大選外界關注，根據20日民調顯示，台灣民眾黨主席柯文哲在去年12月與新北市長侯友宜、賴清德「三腳督」的民調中只有12.7％支持度，但這次竄升到20.9％，多了8.2個百分點。媒體今（21）日問侯，柯文哲民調大飆升，未來是否藍白合？侯友宜回應，每個人都應不分你我、族群，大家都可以共好，讓中華民國永續和平安定，用這樣的精神，讓大家更有凝聚力。

《美麗島電子報》董事長吳子嘉分析，以最新民調可以看到，柯文哲去年12月與侯友宜、賴清德「三腳督」的民調中只有12.7％支持度，這次竄升到20.9％，與去年底相比，多了近8個百分點的支持度；反觀侯友宜則是從去年12月的39.9％跌到32.2％，下滑7.7個百分點，這代表侯友宜的支持度轉移到柯文哲身。

侯友宜今日受訪時，媒體問到，柯文哲支持度大飆升，未來是否藍白合來擴大自己的贏面？對此，侯友宜表示，柯市長跟他在雙北合作、北台灣合作這段時間都有一起努力面對所有的生活圈的問題，尤其疫情期間也一起守護大台北的健康安全跟生活。

侯友宜說，每個人應不分你我、區域、族群大家都能夠共好，其實只要是共好，大家好好做事的態度是一樣的，讓中華民國能夠永續繁榮跟安定，要用這樣精神讓我們人或是區域，各方面讓台灣更凝聚所有的共識力。

