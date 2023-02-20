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福智學苑「新春團拜分享會」　提升心靈共享敬老關懷成果

▲福智學苑「2023團拜分享會」 心靈提升敬老關懷成果。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲福智高雄學苑「2023新春團拜分享會」。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／綜合報導

時值年初開春，福智團體高雄學苑於19日於華榮教室舉辦「2023新春團拜總結分享會」，邀請華榮及美術館教室學員，將多年來學習《菩提道次第廣論》，實踐於心靈提升及涵養品德的生命轉變，以及對家人親友等實踐觀功念恩、待人著想的心得分享。

會上展示福智高雄學苑鼓山區老人據點長輩的學習成果，以及「精彩人生」課程中書法、茶道、禪繞畫、太極拳等多元才藝的亮麗作品。此外，恭請福智僧團如華法師親臨關懷勉勵，以及邀請鼓山區長、里長及地方仕紳等出席，總計有210人共襄盛舉。

▲福智學苑「2023團拜分享會」 心靈提升敬老關懷成果。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲展示才藝班禪繞作品。

福智團體高雄學苑執行長鄭昭儒表示，福智團體多年來以學習《菩提道次第廣論》為根基，引導大高雄地區民眾學習佛陀慈悲智慧的教理，提升心靈品德。同時，更積極致力社區幸福深耕回饋鄕里，開展孝悌感恩、敬老護老、健康環保、蔬食護生、藝術文化等經營與活動，涵養民眾身心靈良善的品德，建構大高雄地區祥和安樂的社會福址。

鄭昭儒說，除了很開心有諸多學員分享學習成果與作品展外，也欣喜福智僧團如華法師、諸位市府長官、仕紳領袖的蒞臨關懷指導，期願共同為社區民眾心靈與生活的幸福美滿共盡一份力。

鼓山區長鄭明興非常關心大家的學習，在聆聽學員的分享及福智團體各項活動成果的簡報後，深表歡喜及認同，並勉勵里民朋友們持續學習身心靈課程，為社區共創安定和樂。

▲福智學苑「2023團拜分享會」 心靈提升敬老關懷成果。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲展示才藝班書法作品成果展。

▲福智學苑「2023團拜分享會」 心靈提升敬老關懷成果。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲福智僧團如華法師親臨福智高雄學苑「2023新春團拜分享會」與社區區里長進行交流。

▲福智學苑「2023團拜分享會」 心靈提升敬老關懷成果。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲高雄鼓山區長鄭明興（左1）蒞臨新春團拜，肯定福智團體以心靈提升課程促進社區和諧。

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