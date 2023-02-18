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世新大學LVS智能棚「讓創意再打開」　雪芃廣告、NVIDIA代表團來訪

圖一：雪芃廣告創意總監官麗櫻指出世新智能棚激發想像，讓「創意再打開」。（圖／世新大學提供）

▲ 雪芃廣告創意總監官麗櫻指出世新智能棚激發想像，讓「創意再打開」。（圖／世新大學提供，下同）

生活中心／台北報導

擁有全臺最大混合實境智能攝影棚的世新大學，以頂尖設備與人才培育備受業界、學界關注，昨（17）日世新「LVS智能攝製基地」一次迎來雪芃廣告集團、全球處理器龍頭NVIDIA輝達、高階電競筆電領導品牌MSI微星科技，以及台南科技素養輔導團隊來訪交流，橫跨廣告、科技、電競與國民教育領域的專家齊聚，期盼未來開展各項產學合作，激發出更多兼具研究創新與市場價值的內容創作。

圖二：NVIDIA協理邾亦為期許能與世新大學開展大規模和長期性的產學合作。（圖／世新大學提供）

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▲ NVIDIA協理邾亦為期許能與世新大學開展大規模和長期性的產學合作。

為國內外品牌開創市場的雪芃廣告，成立逾30年，是臺灣本土原生的廣告集團，此次參訪有製片部、活動策展部、影音中心部、創意部等近20人出席，展現對世新智能棚的重視與期待。看好虛擬攝製模式發展，雪芃廣告創意總監官麗櫻表示，創意不能只有天馬行空，也必須要有確切執行性，而世新智能棚能幫助廣告人發想腳本時，更大膽地去設定美術與場景，做出更奇幻、超越過去的一些規格，「這是我覺得蠻有趣的地方，這樣的技術讓創意可以再打開一些。」

雪芃集團旗下的學思動力影音製所導演鍾宜成，則從執行面指出，「智能棚與實景相比，能大幅節省許多時間和成本，更重要的是還能幫助製片人不至於爆肝，讓產業更健康，我覺得這是非常好的進化。」他還提到，與其他學校相比，世新給業界的既定印象非常成功，在廣告產業想要找人才，他們的第一反應就是想到世新大學。

圖四：世新大學LVS智能攝製基地技術總監邱子杭（右）為參訪團隊解說虛擬攝製模式。（圖／世新大學提供）

▲ 世新大學LVS智能攝製基地技術總監邱子杭（右）為參訪團隊解說虛擬攝製模式。（圖／世新大學提供）

近期全球都在瘋AI，各領域應用持續普及化，世新LVS智能攝製基地內含多項媒體科技與新興虛擬攝製系統，同樣重視GPU顯卡與運算效能。看見世新校方一年多前大力投資落成的智能棚，讓NVIDIA協理邾亦為深感驚艷，他期盼雙方能開展大規模和長期性的產學合作，「不會侷限在硬體升級或最新技術的合作，我們還希望能帶入商業生態系統的資源，像是創作端的解決方案和工具。」邾亦為還指出，科技是輔助創作的效能跟效率，世新學生能省去創作內容的時間，將時間用在發想更好的點子，精進創作並直接與全球人才競爭。

圖三：橫跨廣告、科技、電競與國民教育領域的專家蒞臨世新智能攝製基地，期盼未來開展各項產學合作。（圖／世新大學提供）

▲ 橫跨廣告、科技、電競與國民教育領域的專家蒞臨世新智能攝製基地，期盼未來開展各項產學合作。

台南科技素養輔導團隊則由臺南市仙草實驗小學、臺南市樹林國小、臺北市數位實驗中學與國際IC設計領導廠商矽統科技組成，以推廣科技素養、媒體識讀為主軸，整合產學資源令卓越教學永續發展。世新大學校長陳清河表示，智能棚成立的目的就是要培養人才、產業接軌，更重要的是讓外界了解虛擬攝製模式的功能，參訪團隊的多元化也讓「產業與學術的對話在這裡發生」，讓學界聽見產業實際面對的問題與需求，讓業界看見學術開發的新穎模式。他也期許每一次的產學交流與課程結合，讓LVS智能攝製基地發揮出極大化功能，使創意構想以最有效率的方法實現。

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