相愛10年也沒用！　他少了1張紙不能替女友辦後事

▲台灣法令規定要三等親才能替亡者申請死亡證明、領取遺體辦理後事，朋友間無法相送，沒有親人的亡者只能由政府機關聯合奠祭。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

送終是人生大事，更是生者與亡者告別的重要過程，許多情人相愛相守多年，最終卻宥於法規而無法相送，留下終生遺憾。新北市黃姓男子（45歲）與大陸籍女友交往近10年，但女方罹患間質性肺炎，於去年11月病逝，黃男心痛不已，著手處理後事時才發現自己並非三等親，所有事宜都無法參與，只能眼睜睜看著愛人在公有納骨塔長眠，希望法令能更近人情，讓相愛的人得以相送。

「在我心中是把她當太太看的，只是因為她生病才一直沒去辦結婚。」黃男表示，他與女友約10年前在朋友的介紹下認識，雙方相談甚歡後開始交往，並於約6年前開始同居，女友質樸淳厚、認真踏實，與自己的父母也相處和睦，他原以為自己找到可以攜手一生的摯愛，命運卻開了一個殘忍的玩笑。

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在金融業工作的黃男回憶，約6、7年前，女友在季節轉換時總會無故咳嗽，他們起初以為是過敏，咳嗽症狀此後越演越烈，他們遍尋名醫都沒辦法確認真正的病因，直到在台大醫院進行肺部切片，這才發現女友感染間質性肺炎，造成此病症的原因也難以釐清。

據了解，間質性肺炎至今對臨床醫師而言仍是一大難題，嚴重的患者需換肺才能延續生命，黃男與女友也是「等肺名單」中的一人，但一次次的期望卻換來一次次失望，由於肺部移植無法活體捐贈，國內的習俗又多半希望為死者保留完整身體，捐肺的人少之又少，去年一整年都沒有等到合適的肺，女方的病情也急遽惡化。

「一開始想說等到肺便立刻辦結婚，後來想說她出院就去辦，最後卻等不到她出來了。」黃男含淚表示，2人間的情感深厚，早已不是一紙結婚證書可以證明，雙方也多次提及終生大事，但女友身體近年每況愈下，連吃飯走路都成為嚴峻的挑戰，婚事也只能一再擱置，沒想到竟成為了一輩子的遺憾。

黃男說，女友在去年11月初再次住進台大醫院，而此時期肺部已嚴重纖維化，她直接被推進加護病房，醫生緊急裝上葉克膜，為了避免患者痛苦而給予強力麻醉，女友也陷入沉睡中，他則四處求神祈禱，從佛教道教到耶穌會無一不求，只盼能再次見到愛人燦爛的笑容。

▲黃先生與女友相愛多年，但還未辦理結婚登記，女友卻於去年11月因病身亡，黃先生至今仍難以從傷痛中走出。

「但醫生說，醫療是有極限的。」黃男提到，在最後的那幾天，他每天都以淚洗面，在病床邊寸步不離的守候，女友於去年11月底離開人世，他當下痛不欲生，宛如心頭最重要的位子被剜去一個大洞，但他還是強打精神，想為女友操辦後事，而法規限制卻再次給他強烈打擊。

根據我國法律規定，死亡證明的申請人需為具其繼承權的親屬（配偶、直系血親、兄弟姐妹等），也就是三等親內的家人或者配偶，但黃男的女友在台灣沒有其他親屬，家人都在中國無法來台，而黃男身為死者最親近的伴侶，卻宥於法規限制，兩人沒有婚姻關係，所以連去冰櫃看女友最後一面都不行，只能眼見市政府為愛人舉辦無親亡者的告別式，骨灰則在陽明山公有納骨塔中安置。

「好像她離世的那一刻，我們就成為陌生人了。」黃男心痛表示，依照正常程序，無親人的亡者將公告半年才會處理後事，但女友在寒冷的冰櫃多待一天，他的內心也備受折磨，所幸在新北市議員劉美芳的幫忙下加速進程，他曾請禮儀師想幫女友化妝卻遭拒絕，更一度聽說其骨灰罈將和其他亡者擠進同一個塔位，所幸最終女友住進地下室的「獨居房」，而他也找來法師進行相關儀式，期望能讓女友得到安詳長眠。

黃男提到，女友生前常說想葬在台灣，他原以為自己可以親手操持愛人的後事，讓她可以莊嚴地離開人世，最終卻只能成為「最熟悉的旁觀者」。他呼籲法規能更近人情，讓相愛的人可以相送。

「難道真的要讓民眾違法，偽裝成死者的親屬才能處理後事嗎？」市議員劉美芳表示，如今新型態家庭興起，像黃先生這樣的情況恐會越來越多，希望政府能與時俱進、放寬限制，別使人間最痛的遺憾不斷發生。

台北市第二殯儀館館長劉瑞隆表示，能幫忙辦理亡者後事者包括親屬和亡者生前遺囑指定的人，如往生者過去是公立安養機構住民，安養機構也能協助處理，接著便是政府機關。過去的確遇過有亡者的朋友想協助喪儀，因法規有其限制而無法同意，化妝更衣等接觸到遺體的行為只能由公家機關處理，但朋友還是可以來參加告別式或到塔位探望，陪亡者走完人生最後一程。

▲黃先生曾帶著女友到日本大阪旅遊，雙方還約好要去京都看名勝風景，此承諾卻再也無法兌現。

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