死亡暴增、冰櫃爆滿！王必勝提「2原因」：現正反映第3波疫情

▲中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

近期有殯葬業者透露，今年1月統計到2月昨天以來，往生者比去年同期多700多位，外界質疑是否與新冠肺炎死亡病例數上升有關。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝表示，死亡病例是落後指標，現在是在反應Omicorn第3波確診狀況，另外因為剛過完農曆年，民眾傳統習俗並不會在過年期間辦喪事，所以才會有一些遞延效應。

近期出現罕見3多，包括確診死亡、急診超量和冰櫃爆滿。台北市殯葬處也直言，今年往生者比去年同期多700多人，雖然每年春節前後都會面臨冰櫃不足問題，不過今年特別嚴重。

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針對新冠肺炎死亡，王必勝今也表示，死亡病例是落後指標，通常都會在確診後2周左右顯現，台灣的Omicron有3波疫情，可以明顯看到，死亡病例數也是3波的狀態，但會比確診的波峰落後1~2周，最近是在反映第3波的確診情形。

另外，有關殯葬業表示往生者增加，冰櫃爆滿一事，他也直言，今早有跟民政處內政部和民政司請教，其實有一個很大原因是冰櫃不夠用狀況都是在春節前後常會發生的，台灣的傳統習俗是春節期間不辦喪事，尤其是除夕到初五幾乎沒人在辦，所以會有一個遞延效應，後面的往生的人就會比較擁擠。

至於說一月死亡人數全國總共多多少，王必勝說，會請內政部統計處再給資料，建議所謂死亡人數也是以區間來看比較準，用一個月去看，有時候會有些遞延或是提早效應。