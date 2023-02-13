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「不嫁我兒還能嫁誰？」8年感情死於60萬聘金　27歲女：錢讓人看清

▲▼ 妹子,正妹,女子,傷心,性侵,悲傷。（示意圖／翻攝自免費圖庫pexels）

▲女子和男友最終因聘金問題分手。（示意圖／翻攝自免費圖庫pexels）

文／姚林君／今周刊

她曾設想過一千種兩個人分開的原因。設想的劇本大多狗血又曲折離奇：他愛上別人，她不孕不育，或者父母不同意，兩個人好不容易約好一起私奔，卻在出發的時候大吵一架，各自轉身回家。她卻怎麼也沒想到，最終分手的理由會這麼俗氣：因為錢。

以倩和男朋友在一起了8年。前面7年，兩人相處得很好。他們讀同一所大學，畢業後同居。男朋友寵她，她也懂事不做作。兩人幾乎不爭吵，性格、愛好各方面也都很契合。在所有人包括以倩看來，結婚都已經是塵埃落定的事情了。於是他們順理成章地開始商量結婚事宜。直到那天，雙方父母第一次見面。

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一開始氣氛還蠻和諧的。酒足飯飽後，以倩母親直接進入正題：結婚可以，準備60萬元聘金。

為什麼？之前以倩去男朋友家，他父母就旁敲側擊：自己家經濟條件普通，買不起新房，也辦不起婚禮。以倩回去轉告，爸媽想了想，好，這些他們都可以包了，唯一的條件就是雙方父母各拿出60萬，就當是小家庭的成家基金。沒想到，男朋友的父母一聽反應激烈，像受了奇恥大辱：這個年代居然還有人要聘金？嫁女兒還是賣女兒呢？他們還用同事的兒子來舉例：人家結婚女方一分沒要，還陪嫁幾百萬的房車。真感情怎麼能跟錢攪和在一起？

彼時，旁邊以倩的父母一直沉默，臉色鐵青。而以倩坐在餐桌這邊，看著對面喋喋不休到口水四濺的男朋友的母親，像賣豬肉一樣因為聘金的問題跟她討價還價，油然生出一種困惑和羞辱。這幾年對她無微不至的男朋友的母親，說把她當自己女兒一樣疼，不能委屈她的人，怎麼瞬間變了一副嘴臉？還有那個平時信誓旦旦，說願意為她付出一切的男朋友，此刻一言不發，縮著腦袋，像隻鵪鶉。

回去後，因為以倩父母一直沒鬆口，男朋友的媽媽開始演了。她在家一哭二鬧三上吊，嚷嚷著活不下去了，說原以為以倩的父母通情達理，沒想到這麼拜金。又不是家裡缺這點錢，憑什麼這麼為難我們？男朋友的父親喝醉了酒，也在親戚面前抱怨：這女生都和我兒子在一起好幾年了，已經27歲了，分手就不值錢了，還以為自己是個鑲了金的公主！

以倩是怎麼知道這些話的呢？當然是透過男朋友的嘴。乍看覺得蠻蠢的，後來她才想通：男朋友之所以傳話，並不是因為他情商有多低，而是因為他能透過傳達父母的惡劣言論來側面施壓，還能達到讓自己免責的目的。可當時的她並沒有意識到這一層，只有滿心的對他父母的怨恨和無能為力。能怎麼辦？她愛他呀。是啊，她愛他，所以不管男朋友的父母多奇葩，為了結婚她也只能隱忍。於是在以倩的斡旋下，以倩的父母一退再退，聘金從60萬變成36萬，最後變成只要結婚金飾。男方父母還是嫌貴。

不過經過這一番談判，男朋友的媽媽大概以為他們認了，再不降價，女兒真的要嫁不出去了。於是男朋友的媽媽厚著臉皮大手一揮，要麼10萬，要麼一分沒有，不嫁拉倒。你家女兒年紀都不小了，還以為能賣得了多高的價！這下捅了馬蜂窩。以倩眼前一陣黑，母親氣得說不出話，捂著心臟喊疼；父親大怒，怎麼也不同意他們結婚了。雙方父母吵架還動手推擠，男朋友抓起桌上的水杯，往牆上砸了個稀巴爛。

回家後，以倩把自己關起來哭了3天，滴水未進。第4天，她心灰意冷，提出分手。

剛開始，男朋友一家並不相信以倩真的會這麼絕情。畢竟就像男朋友的爸爸說的，都27歲了，不嫁我兒子還能嫁誰？可是事實是，一週過去了，兩週過去了，又一個月過去了......以倩竟然真的再沒有聯繫過他。男朋友坐不住了，托朋友去打聽。以倩居然開始在父母的安排下積極相親了，還認識了一個年薪百萬的工程師，兩人已經約會好幾次了。這下，男方一家人徹底傻眼了。男朋友打開聊天軟體準備傳訊息給她，卻發現自己已經被刪除了，打電話，發現自己也被列入了黑名單。他開始埋怨父母絕情，拉著他們慌慌張張地上門道歉。可以倩已經鐵了心，躲在臥室裡，閉門不見。

不管男朋友在門外怎麼懇求，說給聘金，買金飾......她也不回頭了。以前喜歡你，才覺得你光芒萬丈，這是因為有感情的濾鏡。現在分手了，你自己照照鏡子，看看自己到底是個什麼東西！

結局呢？以倩並沒有嫁不出去。相反，她還很爭氣──不到一年的時間，就和那個相親的工程師訂了婚。對方父母知書達理，主動提出婚前給100萬聘金。但以倩父母拒絕了，還承諾到時候要給60萬的嫁妝。為什麼呢？用以倩父親的話來說，錢不是最重要的，錢只是用來在關鍵時刻檢驗人品和態度的工具。畢竟大家談結婚都是要過一輩子的，都是獨生子女，現在的社會誰結婚是真的為了大賺一筆呢？

至於以倩的前男友，至今單身，相親很多次都沒成功。畢竟人家一問，知道他家裡沒多少錢，他的父母都沒工作，也沒有能力買房子，就都打退堂鼓了，誰願意結了婚跟你喝西北風啊？到那時，男生才明白一件事：原以為前女友拜金勢利，實際上她卻是自己能遇到的結婚對象裡條件最好、要求最低的。可惜當時的他只看到自己要付出多少，卻沒看到以倩犧牲了多少。

女生都是感性動物啊，因為愛你才不計較的。感情沒了，一切就都沒了。問題是當他想通了，一切也已經晚了。錯過就是錯過，後悔無及。

這個故事，是由我的一位讀者的親身經歷改編的。她已經懷孕3個月了。據說前男友前段時間還在社交平台上不停地傳私訊騷擾她，知道她懷孕了才停手。她對我說「以前我也覺得聘金是過時傳統，父母婚前談錢太現實。後來我才知道，他們只是為了幫我看清對方是否真的適合結婚，才願意出頭做這個惡人。婚前談錢，其實是一個衡量標準，不僅能篩選掉很大一部分只會出一張嘴，一涉及自身利益就翻臉的虛偽男，也能檢驗出很多根本沒有誠意，只想著坐享其成的摳門家庭。要警惕那些一提到錢就翻臉的男人，這種人又壞又自私。」

是啊，在聊到錢之前，什麼都是不算數的。談戀愛的時候大家都能展現出自己最好的一面，畢竟不面對現實的時候都可以風花雪月，真正涉及金錢利益的時候才能看出彼此到底是什麼嘴臉。和男朋友平時相處得再甜蜜，一遇到利益問題，立刻就能檢驗出對方有多愛你；男方父母平日對你好，也不一定是因為喜歡你，不過是希望結婚時你能少點物質要求，最好能讓他們家多占點便宜。

說起來，錢真是個好東西。只有在錢面前，每個人才會露出自己的本來面目。一試便知。婚姻面前，聘金只是兩個人要結婚時面臨的現實問題中很小的一部分，還有買房問題、裝潢問題。不要以為避開金錢問題就會幸福了，就沒有爭執、就能終成眷屬了。事實是婚姻不是空中樓閣，總要面對現實。生活早晚教會你這一課，直到你通過考試為止。

別認為你的退讓會得到對方的感激，實際情況是，大部分的人，會把你的體諒當作他們的本事。更有甚者，還因此默認你一輩子都該這樣委屈地過。因為他們會覺得，以前談戀愛和結婚的時候你都那麼簡樸，也不愛錢，為什麼現在這麼現實？他們沒有想過生活要錢，養孩子要錢，做任何事情都要錢，娶老婆不是讓老婆跟著自己一起吃苦的。他們只覺得你怎麼變了。

在目前的婚姻大環境下，我真的建議大家不要懷著聖母心找對象，結婚不是濟弱扶貧，心裡沒數的人也太多。當然，如果對方真的是人品很好，那麼條件差一點也沒有關係，相愛的話大家一起奮鬥，總會有好日子過的。前提是，擦亮眼睛看清人。

作者簡介_姚林君

射手座，曾任記者、網路編輯，目前是一名自媒體人，寫作風格犀利真摯，筆下文章話題性十足、共鳴度高，常被各大媒體平台轉載，網路點閱率直破五億。公眾號：搖鈴鐺

本文摘自時報出版 《變得不好惹以後，我的生活好過多了》

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