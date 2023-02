小行星今撞地球！「白光墜落」瞬間畫面曝　英法民眾搶睹流星秀

▲ 小行星撞擊大氣層瞬間。(圖/翻攝自推特)

記者陳宛貞/綜合外電報導

歐洲太空總署(ESA)先前指出,一顆約1公尺大小的小行星將於美東時間12日晚間10時(台灣13日上午11時)撞擊法國上空的地球大氣層,不會造成傷害。這顆星體已在英吉利海峽上空爆炸,英國和法國各地都有民眾目睹「流星秀」,神奇畫面在網路上瘋傳。

綜合《福斯新聞》及《鏡報》,國際流星組織(IMO)指出,這顆小行星被命名為Sar2667,預料將進入法國北部盧昂(Rouen)上空大氣層,在比利時、荷蘭、法國北部及英格蘭南部皆可看見,實際撞擊位置則是在英吉利海峽上空。

撞擊產生一顆流星和空中爆炸(airburst),從英格蘭南部、威爾斯(當地凌晨3時)大部分地區到遠在南部的法國巴黎(當地凌晨4時)皆肉眼可見。

Meteor #Sar2667 lights up the sky in northern France. Le Havre Webcam. pic.twitter.com/rZfcTkqi6k