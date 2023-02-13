小行星今撞地球！「白光墜落」瞬間畫面曝　英法民眾搶睹流星秀

▲ 小行星撞擊大氣層瞬間。（圖／翻攝自推特）

記者陳宛貞／綜合外電報導

歐洲太空總署（ESA）先前指出，一顆約1公尺大小的小行星將於美東時間12日晚間10時（台灣13日上午11時）撞擊法國上空的地球大氣層，不會造成傷害。這顆星體已在英吉利海峽上空爆炸，英國和法國各地都有民眾目睹「流星秀」，神奇畫面在網路上瘋傳。

綜合《福斯新聞》及《鏡報》，國際流星組織（IMO）指出，這顆小行星被命名為Sar2667，預料將進入法國北部盧昂（Rouen）上空大氣層，在比利時、荷蘭、法國北部及英格蘭南部皆可看見，實際撞擊位置則是在英吉利海峽上空。

撞擊產生一顆流星和空中爆炸（airburst），從英格蘭南部、威爾斯（當地凌晨3時）大部分地區到遠在南部的法國巴黎（當地凌晨4時）皆肉眼可見。

France, Le havre.

Passage de #Sar2667 au dessus du Havre, prise de vue proche du Stade océane du HAC.

(@tymlaly76700) pic.twitter.com/dXN6mDmfLr — iustitia (@iustiti35530172) February 13, 2023

Meteor #Sar2667 lights up the sky in northern France. Le Havre Webcam. pic.twitter.com/rZfcTkqi6k — Nahel Belgherze (@WxNB_) February 13, 2023

不少民眾拍下第一手畫面上傳網路，可見夜空中一顆亮白色光點掛著尾巴，下墜過程中突然被一陣強光包圍，接著就消失在空中；法國北部也有鏡頭捕捉到微亮的天空突然閃過白光和橘光，很快又恢復原本的天色。

這是天文學家第7次在小行星撞擊地球以前率先發現，上一次則是在2022年11月19日，小行星2022 WJ1在照亮加拿大多倫多上空的4個小時前被發現。事實上，每隔幾周就會有像Sar2667一樣的小流星體撞擊地球，不過不會造成威脅。

根據ESA數據，天文學家目前已知逾110萬顆小行星，其中約3萬600顆符合近地小行星標準。美國國家航空暨太空總署（NASA）、ESA及世界各地組織都正加強行星防禦能力，以防毀滅性小行星步上撞擊地球的軌道，NASA太空船Dart去年才在動能撞擊技術實驗中摧毀小行星迪莫莫斯（Dimorphos）。