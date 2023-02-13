睡夢中昏迷！10月大男嬰確診又驗出「腸球菌」　搶救4天仍不治

▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明死亡病例。（圖／指揮中心提供）



記者嚴云岑／台北報

中央流行疫情指揮中心今（13）日公布新增54例死亡個案，年紀最小的為10個月大男嬰，有先天性腹部疾病及發育遲緩，未曾接種過疫苗，去年11/25因咳嗽、痰多、活力下降快篩陽性，當晚睡覺時被家人發現昏迷無反應緊急送醫，轉入加護病房搶救4日仍不治，經法醫相驗開立死亡證明書，死因為新冠肺炎併多重器官衰竭。

醫療應變組副組長羅一鈞表示，該名男嬰被家人送醫後，轉入加入病房使用呼吸器、瑞德西韋、抗生素治療，後續血液培養檢測出「腸球菌」，雖經積極救治，11/29仍不幸因多重器官衰竭過世。

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今日另增106例中重症，分別為中症68例與重症38例，重症個案中有一例MIS-C個案，為4個月大男嬰，2/3發病、2/5就醫，住院2日後已於2/7出院。

根據指揮中心統計，12歲以下兒童重症累積310例，死亡44例。重症中MIS-C204例最多、接著是腦炎38例、肺炎34例、哮吼12例、家中死亡10例、敗血症5例、心肌炎2例、其他5例。

▲本土確診死亡病例分析。（圖／指揮中心提供）