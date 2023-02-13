建商遭擄蒙眼驚恐20天　新北檢警破解斷點詭計！起訴8黑幫分子

▲新北地檢署外觀。（圖／記者陳雕文攝）

記者黃哲民／台北報導

新北1名周姓建商因處理北市內湖1筆土地開發案鬧糾紛，去年(2022年)在三重住家外遭黑幫分子王男等人擄走，強逼承認負債1.5億元賣地償還，周男被蒙眼綁手度過驚恐的20天才平安獲釋，新北地檢署指揮警方密集過濾監視畫面等證物，3度攻堅搜索逮捕8嫌，其中王男等6人被羈押，檢方今將全案依加重強盜等罪嫌起訴，建請從重量刑。

起訴指出，周男在北市經營建設公司，和另1家建設公司因共同開發北市內湖1處土地起糾紛，周男還因此跟自己公司1名董事出現矛盾，竹聯幫分子王男獲悉，企圖以討債之名插手分一杯羹，於是找多名手下分頭準備，一方面蒐集所需的人頭手機、車輛與軟禁地點，一方面監控周男作息長達3個月，掌握行蹤與家人資訊。

周男渾然不覺已成俎上肉，去年(2022年)9月21日上午10點多，他從三重住處出門要去開車，遭4名埋伏等候的王男手下劫車押走，周男連歹徒都沒看清，就被膠帶蒙眼，途中連續換車後，被帶往新店山區1處租來的民宅軟禁，接著被綑綁雙手逼問公司門禁與保險箱密碼，並被強迫錄影承認欠債1.5億元、願賣掉內湖土地還債。

王男隱身幕後，指示手下過幾天將周男轉移到三峽區1處租來的山區民宅躲避查緝，再由手下出面以討債之名到周男公司鬧事，因被識破未能取得公司登記證與大小印鑑章，無法達成變更周男公司負責人的目的，決定放人。

周男在黑暗中度過驚恐的20天、期間只靠泡麵充飢，去年10月10日晚間7點多，他被載往三峽區東眼產業道路丟包，自行掙脫後走路下山求救，就醫幸無大礙。

檢警在周男被擄當天，就找到被燒燬滅跡的作案車輛，鑑定出1名嫌犯身分，但發現歹徒處處留下斷點，經周男協助調查，新北地檢署檢察官朱柏璋指揮新北市警局刑警大隊與三重分局，整合新北市警局轄下各分局鷹眼小組成員，卯足全力過濾雙北、台中到彰化共上百支路口監視畫面與通聯紀錄，終於查出歹徒使用約60支人頭手機與13輛汽車作案。

檢警並鎖定王男就是主謀，王男在汐止區的住處就是被成員稱為「村子」的指揮中心，檢警動員80多名警力發動3波攻堅拘提搜索，從去年10月底到12月底，查獲14名涉案人到案，其中王男等6嫌被聲請羈押獲准。

檢方密集偵辦5個多月，認定王男等人層層指揮、組織縝密、分工精細，顯然不是為單一個案隨意組成，而是以組織化、集團化經營犯罪行為，無視公權力，已危害社會安全，更戕害周男人性尊嚴，今依加重強盜、《組織犯罪防制條例》參與犯罪組織等罪嫌，起訴王男等8嫌，並建請法官衡量犯罪情節與惡性，從重量刑。