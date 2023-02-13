市占率達8成！賽諾菲抗生素遭「類固醇」污染　1萬支注射劑限期回收

▲賽諾菲「得時高凍晶注射劑400毫克」。（圖／食藥署提供）

記者嚴云岑／台北報導

國際大藥廠賽諾菲生產的抗生素「得時高凍晶注射劑400毫克」，於去年10月在國際間被發現含有類固醇（MPHS）污染，食藥署偵測消息後，請台灣分公司回報總公司進行檢驗，今（13）日有初步結果。批號1J5721產品被發現有微量類固醇殘留，1萬支注射劑受影響。食藥署已要求廠商於3月6日前完成回收作業，並繳交預防改善措施。

食藥署科長洪國登表示，得時高凍晶注射劑有多個劑量，遭類固醇污染的400毫克劑型健保年度用量為12萬支，市占率8成左右，市面上仍有同廠牌其他劑型，或者不同廠牌的替代藥品，民眾不用擔心缺藥。

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由於得時高凍晶注射劑生產時並未使用類固醇成分，洪國登表示，在國外爆出污染事件時，廠商就曾表示可能是過濾設備有殘留情形，研判是產線遭到污染，沾染到其他藥品殘留下來的類固醇。台灣所有400毫克注射劑中，僅有該批號可能受到影響，但殘留數值極低，不至於影響人體。不過基於安全起見，仍要求廠商回收下架。

根據食藥署公布資料顯示，該藥品主成分為TEICOPLANIN，主要用於葡萄球菌感染所致之心內膜炎、骨隨炎、肺炎、敗血病、軟組織感染、腸炎、梭狀桿菌感染所致之假膜性結腸炎，也就是所謂的「抗生素」。

食藥署提醒，倘對使用之藥品有任何疑慮，應盡速回診與醫師討論，處方其他適當藥品，也請各醫療院所、藥商、藥局配合辦理回收作業，立即停止調劑、供應。