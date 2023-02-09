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單身11年卻想當媽！女子上網買「DIY授精盒」…成功生女

▲▼懷孕,孕婦,媽媽。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲單身女靠DIY授精盒懷上女兒。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

對於家庭，每個人夢想的藍圖都不一樣。國外一名女子在經歷11年的單身生活後，某天突然覺得想要有孩子，於是上網購買陌生人的DIY授精盒，沒想到一次就成功，現在跟女兒過著快樂的生活。

據《Mirror》報導，今年35歲的英國女子瓊斯（Verity Jones），從24歲開始就「不想與任何人發生關係」，於是開始了長達11年的單身生活。不過25歲那年，她突然做了一個夢，夢見自己有了孩子，於是她認為是身體在提醒自己該生育了。

瓊斯說，因為她不想隨便跟人發生性關係，所以就上網購買DIY授精盒，接受陌生人的捐精。沒想到竟然一次就成功，於是瓊斯在2012年9月生下一個女兒，現在已經10歲，和瓊斯兩個人過著幸福的生活。

瓊斯在受訪時表示，她在24歲之前，曾經有段日子非常享受「沒有承諾的性愛關係」，但某天突然她認為這一點意義也沒有，於是決定保持無性的單身生活。她說，自己聽過很多感情失敗的案例，所以不相信真愛，寧願讓女兒只有媽媽的陪伴，也不想讓她經歷父母感情破裂的爭吵過程。

瓊斯提到，她的媽媽現在還是會鼓勵她去談戀愛，朋友也不太理解她為什麼拒絕與異性交往，但她認為自己不需要有伴侶也可以快樂，因為可以不用考慮對方的感受，不用取悅對方。不過單身那麼久，瓊絲坦言偶爾也是會感到寂寞，她有時會想，自己是不是這輩子要一直過著無性的單身生活，但瓊斯說，這種想法通常不會太久，因為她現在很享受跟女兒的「兩人世界」。

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