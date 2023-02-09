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校園室內脫口罩延至3／6上路！教育部主秘說明「2大考量」

▲▼2/9室內戴口罩規定放寬規畫。（圖／指揮中心提供）

▲室內戴口罩規定放寬規畫。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

指揮中心室內口罩鬆綁預計2月20實施，但校園卻要等到3月6日才放寬，教育部主秘廖興國給出兩大理由，包括第二學期開學前正值春節連假與寒假期間，開學後又遇到4天228連假，學生與老師都可能出入人潮擁擠得觀光場域，因此需給予校園2~3週的整備期，觀察學生健康狀況，才會定在新制上路2週後實施。

教育部表示，校園將分為「應該戴、自主戴、建議戴」等3類放寬措施，各級學校口罩管制則分為「校園室內、指定場所、特殊情境」等3類，由於中小學將從下周一（13日）開學，開學日起到3月5日原則上室內上課仍須戴口罩，從3月6日起正式實施，原則上校園室內將「自主決定是否佩戴口罩」。

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另依據中央流行疫情指揮中心實施室內口罩鬆綁通案性措施，於指定場所（醫療照護機構及公共運輸）應戴口罩，各級學校健康中心、校車、幼兒園專用車、校園接駁車等比照指定場所（醫療照護機構、公共運輸）之規定，仍「應戴口罩」。

此外，考量學校教學需求，各級學校經與學校師生充分溝通並取得共識後，可於具特殊性場域或授課有相關需求時，學校得自行決定採取佩戴口罩措施。

教育部將持續配合中央流行疫情指揮中心最新防疫政策及疫情發展之判斷，適時調整校園防疫措施，鼓勵各級學校教職員工生依中央流行疫情指揮中心建議COVID-19疫苗施打劑次儘速進行疫苗施打，共同守護教職員工生健康及安全。

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