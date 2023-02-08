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一隻搜救犬抵30搜救員　陳致中：高市補助「毛孩英雄」提高到23萬

▲▼陳致中與搜救犬。（圖／翻攝自陳致中臉書）

▲陳致中與搜救犬。（圖／翻攝自陳致中臉書）

記者江采蓁／綜合報導

土耳其發生嚴重震災，台灣派出國際搜救隊支援，其中出動多隻搜救犬，搜救犬搭貨艙的相關新聞也引發討論。對此，高雄市議員陳致中表示，一隻訓練有素的搜救犬，其搜救能量抵過30位搜救隊員，所以對搜救犬的照護非常重要，經過爭取，高雄市消防局搜救犬隊的伙食及醫療補助費已提高至23萬元，這是對毛孩英雄最基本的重視與感謝。

陳致中表示，土耳其發生嚴重震災，台灣派出國際搜救隊支援，其中也出動多隻搜救犬，第一批搜救犬搭乘貨艙，第二批則改搭商務艙的新聞引起熱烈討論，他認為，其實重點不在經濟艙、商務艙、亦或頭等艙，而是「搜救犬是生命」，就跟其他隊員一樣，牠不是無生命的行李貨物，既然隊員不會搭貨艙，搜救犬當然也不應該搭貨艙，貨艙跟客艙的空間環境、光線、氣壓、舒適度、安全性等迥異，自不待言。

陳致中指出，專業搜救犬是災害搜救工作中屢建奇功的英雄，一隻訓練有素的搜救犬，其搜救能量抵過30位搜救隊員，所以對搜救犬的照護非常重要。他提到，經過他在議會的爭取，高雄市消防局搜救犬隊的伙食及醫療補助費已提高至23萬元，他強調，這是對毛孩英雄最基本的重視與感謝，他也會繼續努力爭取。

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