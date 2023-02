飆至360死近2000傷！土耳其強震千人馳援　廢墟破窗救人

記者詹雅婷/綜合報導

土耳其6日規模7.8強震迄今造成該國76人死亡,敘利亞則有284人喪命,兩國合計至少360人罹難,另有近2000人受傷。最大城市伊斯坦堡已有近1000名搜救員前往災區協助,依據災區流傳的畫面,有人在倒塌的建築物旁拿起磚頭破窗,試圖救出受困災民。

▲▼ 土耳其6日發生強震。(圖/CFP)

這起地震發生在土耳其加濟安泰普省,當地6日凌晨4時17分(台灣時間6日上午9時17分)突然一陣天搖地動,震感強烈到包括敘利亞、黎巴嫩等周邊多國都有感,房屋瞬間坍塌,許多人從睡夢中驚醒,卻也有人再也沒了呼吸,家園淪為廢墟。

依據最新統計,土耳其境內至少76人喪命。而敘利亞境內政府控制區237人死亡、600多人受傷,叛軍控制區47人喪命。已知土耳其規模7.8強震發生後,至少出現18起規模4以上的餘震,當中最大的餘震為規模6.7。

報導說明,這場地震摧毀敘利亞邊境反對派控制的地區,那裡住著數百萬流離失所的敘利亞人,醫療設備因多年戰亂而破舊不堪。

▲▼ 土耳其這起地震震感強烈到周邊多國都有感。(圖/路透)

土耳其伊斯坦堡省長耶立卡亞(Ali Yerlikaya)透露,有968名搜救救援志願者啟程前往南部地震災區,一同到災區現場的還有80名災難暨緊急管理局(AFAD)人員、4隻搜救犬等,以及救援物資。土耳其當局稍早已公開表示,希望國際社會出手援助。

依據BBC取得的畫面,在迪亞巴克爾(Diyarbakir)一棟建築物倒塌後,大批人員在現場進行搜救,有人拿起磚塊敲向窗戶,試圖破窗救人。

Desperate rescue attempts



Footage shows men trying to smash windows with bricks to save people trapped in collapsed buildings in #Turkey, #Diyarbakir #earthquake - @BBCWorld pic.twitter.com/Eaxd2rRrd6