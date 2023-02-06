飆至360死近2000傷！土耳其強震千人馳援　廢墟破窗救人

記者詹雅婷／綜合報導

土耳其6日規模7.8強震迄今造成該國76人死亡，敘利亞則有284人喪命，兩國合計至少360人罹難，另有近2000人受傷。最大城市伊斯坦堡已有近1000名搜救員前往災區協助，依據災區流傳的畫面，有人在倒塌的建築物旁拿起磚頭破窗，試圖救出受困災民。

▲▼ 土耳其6日發生強震。（圖／CFP）

這起地震發生在土耳其加濟安泰普省，當地6日凌晨4時17分（台灣時間6日上午9時17分）突然一陣天搖地動，震感強烈到包括敘利亞、黎巴嫩等周邊多國都有感，房屋瞬間坍塌，許多人從睡夢中驚醒，卻也有人再也沒了呼吸，家園淪為廢墟。

依據最新統計，土耳其境內至少76人喪命。而敘利亞境內政府控制區237人死亡、600多人受傷，叛軍控制區47人喪命。已知土耳其規模7.8強震發生後，至少出現18起規模4以上的餘震，當中最大的餘震為規模6.7。

報導說明，這場地震摧毀敘利亞邊境反對派控制的地區，那裡住著數百萬流離失所的敘利亞人，醫療設備因多年戰亂而破舊不堪。

▲▼ 土耳其這起地震震感強烈到周邊多國都有感。（圖／路透）

土耳其伊斯坦堡省長耶立卡亞（Ali Yerlikaya）透露，有968名搜救救援志願者啟程前往南部地震災區，一同到災區現場的還有80名災難暨緊急管理局（AFAD）人員、4隻搜救犬等，以及救援物資。土耳其當局稍早已公開表示，希望國際社會出手援助。

依據BBC取得的畫面，在迪亞巴克爾（Diyarbakir）一棟建築物倒塌後，大批人員在現場進行搜救，有人拿起磚塊敲向窗戶，試圖破窗救人。