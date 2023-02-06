iRent被包夾連2撞全程曝光　網友卻說後車「路怒喇叭聲」害的

▲iRent左切後發生擦撞。（圖／翻攝自Facebook）



記者崔子柔／綜合報導

國內年滿18歲就可以考取汽車駕照，不過每個人對道路情況的掌握程度不同，台灣更曾被美國CNN稱為「行人地獄」。一名iRent駕駛人發生事故的影片近日在網路上曝光，不過卻有不少人認為，後車的行為也有問題。

一名網友在臉書社團「爆廢公社公開版」PO出3日下午的行車記錄器畫面，影片開頭男駕駛就說，「我覺得這車完全不看內」，接著狂按喇叭，iRent就左切駛出，沒想到和左右側都發生擦撞。

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iRent先是撞到停在右側的白色貨車，在出現撞擊聲後有零件掉落，接著又撞向對向的黑色轎車，再掉落下零件，後車的男駕駛則念念有詞說，「三小，遇到三寶喔」，最後iRent駕駛人將車輛停下，下車撿掉落的零件。

▲iRent駕駛下車撿零件。（圖／翻攝自Facebook）



影片曝光後引起大量討論，網友紛紛留言表示，「看到iRent閃就對了」、「他停旁邊是不是要讓對向先過」、「感覺像新手駕駛」、「兩旁臨停違停的才是主因」、「這技術真的不要上路好了」。

不過也有不少人認為，後車按喇叭的方式會讓情況更緊張，「還不是你喇叭按成這樣，人家趕著讓你過，害人家出車禍了」、「按喇叭，按成這樣早晚被人揍」、「他開車技術雖然不好，但這看也知道要給對面先過，你是路怒症犯了？喇叭輕按一次就好」、「實在是不需要叭成這樣」。