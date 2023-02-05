5歲女童曝「吃過香腸」…揭生母男友惡行！二審逆轉輕判理由曝

▲女童遭生母男友命令口交，二審逆轉輕判。（示意圖，非本案當事人／123RF）



記者黃資真／綜合報導

一名張姓男子脅迫女友的5歲女兒口交，女童擔心遭毆打不得不從，直到某次與幼稚園同學的家人們吃飯時，突然脫口「吃過男生的香腸」，案件才曝光。一審依強制性交罪重判8年，經上訴二審，法官認為性器官是否有進入女童口腔不得而知，親吻性器僅達猥褻程度，改依強制猥褻判處3年4月。可上訴。

判決指出，張男與女童母親交往後同居，2019年6月至7月的某一天，卻對年僅5歲的女童小雪（化名）伸出狼爪，在住處樓梯間命令小雪親、舔生殖器，由於過去曾受到張男毆打管教，小雪不得已只好服從。

小雪事後曾把此事告訴母親，但母親當下卻未報警，而是把小雪送到友人處借住，直到同年12月聖誕節間，幼稚園舉辦校外教學，小雪與同學家長在吃午餐時，看見桌上有香腸跟雞腿，小雪突然脫口說「我跟你講，我有吃過香腸」，家長起初疑惑表示「什麼香腸，妳不是在吃香腸」，小雪又說「沒有，吃過那男生的」，家長立刻向幼稚園主任通報，案件才曝光。

審理時張男辯稱，自己與小雪母親另外育有1子，她為了帶走兒子，才指使小雪誣陷，同時又擔心小雪欺負兒子，管教才會比較嚴厲。

不過，小雪做筆錄、審理時，均能詳述一模一樣的過程，張男經常拿水管、衣架毆打管教，再命令自己舔、親他「尿尿的地方」，類似行為發生過至少10次，法官認為年僅5歲的女童，若是憑空創造的記憶，根本禁不起反覆訊問，認定張男犯強制性交罪，重判8年。

案經上訴二審，法官認為該案事證已明，確實構成妨害性自主，但小雪稱「以口親吻及舔生殖器」，具體是否已「進入口腔」無法得知，然而親吻性器客觀上僅達猥褻之程度，且張男也否認有性交之犯意，因此改依強制猥褻罪，判決3年4月有期徒刑。全案仍可上訴。