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家人破產爺爺癌逝！蘆洲窮困女童奮發上進獲獎…父母超感動

▲▼ 新北市蘆洲區成功國小中年級李姓女童，全家人生活窮困，但她很上進，在學校常常幫助其他同學。（圖／蘆洲成功國小提供）

▲新北市蘆洲區成功國小中年級李姓女童（中），全家人生活窮困，但她很上進，在學校常常幫助其他同學。（圖／蘆洲成功國小提供）

記者戴上容／新北報導

新北市蘆洲區成功國小中年級李姓女童，一家人過去因投資失敗破產，只好變賣所有財產還債，雪上加霜的是，爺爺得癌症，全家人生活陷入困境，李姓女童遭逢此難，課餘時間要幫忙家裡小生意，但她十分上進，在學校常常幫助其他弱勢同學，認真的一面深獲肯定，今年榮獲靈鷲山慈善基金會獎學金，全家人甚感欣慰。

據悉，中年級李姓女童爺爺早年因投資失敗，導致家中變賣所有財產還債，雪上加霜的是爺爺罹癌，龐大的醫藥費讓原本艱困的生活兩頭燒，爺爺病逝後，一家為了還鉅額的醫藥費生活仍很艱難，但李同學自小成熟，不因此荒廢學業，在學科上學習穩定，體育表現也相當亮眼，動靜皆宜。

導師說，溫和友善的李同學，時常幫助別人，當同學課業或日常遇到問題會主動幫助他們，如：教同學不會的題目、借文具給忘記帶的同學....彼此互相學習，一起進步，不計較得失，因此獲得好人緣，不管是選舉班長或模範生，都是高票獲得同學支持，她同時也是老師的好幫手，師長交代的任務都能細心完成，得到老師們很高的評價。

在家裡，李女童成熟懂事，知道爸爸媽媽工作辛苦，除了做好自己該做的作業，許多家事她也都樂於分擔。成功國小師長推薦在困境中依然展現美好品德的學生參加競選靈鷲山慈善基金會「普仁獎」，共有三位同學獲獎，其中李允霏同學不僅獲得「地區獎項」同時獲選「全國獎項」，優異的表現令人讚賞。

靈鷲山慈善基金會設立「普仁獎」，透過嚴謹的評選流程及志工的家庭訪視，發掘及獎勵品德優良、有志向學，但家境困難的學生，樹立品德典範，讓學生有學習的楷模，這不僅僅只是一份獎學金，更期待藉由獎勵、表揚、推廣品德教育的過程「以愛傳善」，相信得到普仁獎肯定的李同學，能更惜福，並有更多元的發展。

▲▼ 新北市蘆洲區成功國小中年級李姓女童，全家人生活窮困，但她很上進，在學校常常幫助其他同學。（圖／蘆洲成功國小提供）

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