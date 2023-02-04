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人工淚液爆「綠膿桿菌」釀1死！醫揭感染可怕後果　黃金治療期僅3天

▲▼眼睛,瞳孔,眼珠,眼睫毛。（圖／翻攝自pixabay）

▲人工淚液爆「綠膿桿菌」污染！醫：黃金治療期僅3天。（圖／示意圖／pixabay）

記者嚴云岑／台北報導

在美銷售的「EzriCare」人工淚液爆出綠膿桿菌污染，目前已造成5人永久失明、1人死亡。醫師表示，綠膿桿菌是角膜潰瘍排名前2名，早期發現還可用抗生素救回部分視力，若感染超過3天，不僅恐造成角膜穿孔，還可能會擴散到結膜、眼白，造成全眼球感染，嚴重需要挖除保命。

林口長庚眼科主治醫師陳宏吉受訪時表示，綠膿桿菌為葛蘭氏陰性菌，遍佈於土壤、灰塵與不乾淨的桌面上，健康的眼睛表皮有防衛機制，加上上表皮有淋巴組織，少量接觸會隨著淚水流出，不會有感染風險。但若為乾眼症、眼睛表皮組織受損者，若不慎長時間接觸綠膿桿菌，細菌可能會隨著受損部位深入角膜，造成潰瘍、穿孔，導致視力不可逆危機。

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綜合外電報導，美國疾病管制與預防中心（CDC）正在調查一宗與「人工淚液」有關的群聚感染案例，病患在血液、尿液和肺部都發現抗藥細菌，且都與EzriCare 人工淚液有關。調查人員也在瓶身中檢測出綠膿桿菌（Pseudomonas aeruginosa）感染，目前已知至少有55人感染，其中5人永久失明、1人死亡。

雖然EzriCare銷售公司表示，尚無證據明確表明此次群聚感染與該產品有關，目前該款人工淚液已停止銷售，也在官網上通知消費者先行停用。美國食品藥物管理局（FDA）已將產品全數召回，CDC也建議消費者停用。我國食藥署表示，經清查該產品並沒有核准輸入台灣，後續會持續注意國際間警訊。

▲▼美國CDC檢測EzriCare 人工淚液，發現「綠膿桿菌」。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國CDC檢測EzriCare 人工淚液，發現「綠膿桿菌」。（圖／達志影像／美聯社）

陳宏吉提到，自己沒有追蹤詳細內容，但感染綠膿桿菌的確會造成失明風險。感染初期眼睛會有劇痛感，此時可用抗生素挽救部分視力。若角膜發現時已被綠膿桿菌「吃穿」，就需要透過外科治療，保住眼內組織，但受損視力不可逆，只能透過角膜移植修復。

「綠膿桿菌感染最嚴重恐導致全眼感染，需要整顆眼球挖除。」陳宏吉補充，綠膿桿菌可怕之處，就是在感染2~3天內就會化膿，黃金治療期也在3天內，過去的確有遇到眼球挖除案例，但隨著公衛意識與整體環境提升，患者已逐年減少，診間每月僅收到1~2例感染個案。

細菌感染又以佩戴隱形眼鏡者風險高。陳宏吉提醒，若照鏡子發現眼睛充血、眼睛分泌物增加、視力模糊等，都是感染前兆，應儘早就醫檢查。感染綠膿桿菌若在3天內治療，還是有機會保住視力，若發現時介於感染3天至1週之間，就可能造成部分視力損失。

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