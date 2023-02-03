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24歲嫩妹喜嫁85歲阿公　還要為他生2子！不滿被譏「粉紅收屍隊」

24歲嫩妹喜嫁85歲阿公，還要為他生2子！不滿被譏「粉紅收屍隊」。（翻自《每日郵報》）

▲24歲嫩妹喜嫁85歲阿公，還要為他生2子！不滿被譏「粉紅收屍隊」。（翻自《每日郵報》）

圖文／鏡週刊

美國密西西比州一名24歲女子蜜拉可（Miracle Pogue），她的結婚對象相當特殊，是一名85歲阿公查爾斯（Charles Pogue），兩人雖然年型相差61歲，但感情相當甜蜜，蜜拉可還準備為查爾斯生2個孩子。

據英國《每日郵報》報導，蜜拉可說，2019年她在一間自助洗衣店打工，認識了查爾斯，更沒想到兩人洗衣洗出感情。蜜拉可回憶，一開始她也不知道查爾斯實際年齡，只知道他看起來年齡有點大，大概60-70歲，但後來兩人越聊越開心，蜜拉可也不知不覺愛上他。

蜜拉可說，查爾斯經常抱著一件衣服來，指名要她幫忙洗，有次查爾斯還跳著華爾滋，並遞給她一張紙，趁機跟她要電話號碼。兩人在2020年2月確立戀人關係，展開熱戀，蜜拉可才確認查爾斯的年齡，跟她差了61歲，甚至比她親阿公布朗（Joe Brown）年齡還要大，布朗現年72歲。

【真愛片】24歲嫩妹喜嫁85歲阿公　還要為他生2子！不滿被譏「粉紅收屍隊」

▲蜜拉可跟查爾斯相差61歲，但兩人感情很甜蜜。（翻自《每日郵報》）

【真愛片】24歲嫩妹喜嫁85歲阿公　還要為他生2子！不滿被譏「粉紅收屍隊」

▲蜜拉可的爸爸卡林姆(左)，較難接受這段姻緣。（翻自《每日郵報》）

即便兩人有相當大的年齡差距，但似乎阻擋不了兩人的戀情發展，去年7月兩人正式步上紅毯，舉行婚禮。蜜拉可說，她的45歲母親塔密卡（Tamika Phillips）和阿公布朗都很支持這段姻緣，但她47歲爸爸卡林姆（Kareem Phillips）就不太能接受，不過卡林姆最後還是參加蜜拉可的婚禮，祝福這對新人。

蜜拉可還說，現在她很希望為查爾斯生2個孩子，因為查爾斯這一生都還沒有當過爸爸，膝下無子。但也由於查爾斯年事已高，自然授孕可能有難度，因此蜜拉可打算透過人工授孕的方式懷孕。

不過蜜拉可的這段婚姻，被部分網友當成攻擊的目標。據悉查爾斯過去從事房地產商行業，因此就有網友認為，蜜拉可是為了當「粉紅收屍隊」，想要奪取查爾斯的錢，所以才故意接近查爾斯並嫁給她。但蜜拉可氣憤地反駁，她稱自己目前從事護理師工作，擁有正當職業、正當收入，根本不必要啃查爾斯的財產。 

@mnigeria98 Charles thought the mirror was gonna take the picture Lol, but this is allday everyday, no matter where we are. Love will find #love #loveislove #olderman #oldermanyoungerwoman #pyt #hubby #fyp #explore #explorepage #foryou #foryoupage #BERMUDA #KAYKissCountdown #happynewyear ♬ original sound -

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