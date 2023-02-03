▲腹圍撐大傷及「帶脈」！中醫解析產後下背痛，符合4因子風險高。（圖／示意圖／達志影像）

記者嚴云岑／台北報導

女性懷孕時腹中胎兒逐漸長大，腰往前挺也容易造成腰痠及腹脹。二寶媽黃小姐在產下第一胎後就經常感到腰酸痛，曾到復健科治療，但生下二胎後下背痛加劇，轉而尋求中醫協助，理學檢查發現，黃小姐骨盆錯位，腰椎些微前傾，診斷為產後骨盆肌鬆弛傷及後背「帶脈」，經傷科治療後已大幅改善。

高雄長庚中醫骨傷科主治醫師曾詩婷表示，女性懷孕時除了腰會往前挺，子宮撐大也會讓骨盆擴張，若產婦有骨盆錯位，擴張不完全就容易出現坐骨神經痛、單側腳麻痛無力等症狀。

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此外，許多產婦在生產過程中也會施打催產素撐開骨盆，使下產道擴張幫助生產。而在寶寶頭往下出產道的過程中，也會影響產婦的尾椎，不少產婦在生產完後會出現下背痛及骨盆等痛的問題。

▲高雄長庚中醫骨傷科主治醫師曾詩婷幫產後婦女治療下背痛。（圖／長庚醫院提供）

黃詩婷提到，在中醫理論中，女性在孕期腹圍增大、產程過於勞動、產後出血或坐月子期間不慎著涼，都會導致後背「帶脈」損傷，產生腰脊之間疼痛問題。中藥調理就需要以補益肝腎之氣為主，如杜仲、阿膠和何首烏。傷科可使用手法歸位骨盆及腰椎，揉按補益腰腎，增加任督二脈及肝腎之力，進而增加帶脈束腰腹之力，使腰腹增加力量，用以治療下背疼痛。

黃詩婷表示，2020年「肌肉骨骼科學與實踐」期刊指出，生產超過2個以上、懷孕前身體質量指數>25、懷孕時常負重、以及懷孕時憂鬱等有較大的機率會發生產後下背痛。實證醫學也提到，懷孕期間或是產後有下背疼痛及骨盆疼痛婦女於產後3個月內接受過整骨治療，疼痛感會比沒接受者改善，可改善疼痛分數約5成。如果能在產後3.6個月間骨盆復舊的關鍵時期進行密集治療，下背疼痛及活動能力更能明顯改善。

她建議產後婦女在3個月內請勿久站久蹲及提重物等動作，這些都會讓腰背肌肉及骨盆韌帶肌肉受到影響。也不要長時間使用束腰束腹，反而容易導致下背肌群無力，之後更容易下背疼痛。在居家運動上可伸展下背肌群及訓練核心肌群來緩解下背疼痛，最簡單的核心訓練為凱格爾運動、橋式及深蹲。