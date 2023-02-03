偷上兄弟準女友！色男趁醉潛入「這招」讓她認錯人　下場慘了

▲小方在日本喝醉，被同行友人趁機侵犯。（示意圖／翻攝自免費圖庫Pakutaso）



記者崔子柔／綜合報導

高雄一名女子小方（化名）先前和好友等5人一起到日本旅遊，其中包括曖昧對象阿力（化名），沒想到她喝醉回房間休息後，同行友人阿漢（化名）卻潛入叫她小名，讓她誤認是阿力，同意發生關係，清醒後才崩潰提告。

根據判決書內容，小方2020年2月初和好友到日本旅遊，有天在民宿的交誼廳喝清酒，小方不勝酒力由阿力攙扶回她獨自的房間，2人還在房間內一起打視訊電話給在台灣的友人，後來她就逐漸入睡。

小方指控，她睡著後感覺到有人從後方環抱她，且手要往胸部摸，她下意識地推開，但同時還很醉，對方又不斷呼喚她的小名，再加上她有深度近視、房間昏暗，讓她誤以為是阿力，就半推半就同意發生關係。

小方隔天清醒後，和阿力聊天才發現昨晚根本不是他留在她房間，一問之下才推出是阿漢趁小方酒醉闖入，讓她氣得在日本向警局備案，回國後也立即報案。

阿漢辯稱，小方在房裡有拉他的衣角，2人也有擁抱、撫摸，最後小方還要求射精在肚子上，並提醒床頭櫃有紙巾可以擦，他認為是兩情相悅。

法官認為，阿漢才與小方認識不久，就趁著小方喝醉進入其房間，還喊小方的小名，也沒有詢問過意願，在小方意識不清的狀況下進行性交，依妨害性自主罪判其4年徒刑，阿漢上訴後，被最高法院駁回。