男走斑馬線貨車左轉撞上　照地鏡「勾嘴」雙腳懸空...驚悚影像曝

記者鄧木卿、許權毅／台中報導

台中市71歲林姓男子今天上午10點多，綠燈亮起走在人行道上，突然被違規穿越人行道、由65歲林姓男子駕的貨車撞上，林姓行人的嘴巴竟然「碰巧」被貨車右邊照地鏡勾住，整個人懸空，雙腳還晃來晃去，畫面相當驚悚。林姓行人送醫救治沒有大礙，駕駛則是被開最高3600元紅單，是否涉及刑責有待釐清。

▲▼男子綠燈行走人行道，竟被違規貨車撞上，脖子卡在後照鏡，雙腳懸空搖晃。（圖／民眾提供，下同）

林姓行人2月1日上午10點56分，從台中公園門口穿越自由路的人行道，當時是綠燈，走到路中央時突然被搶越人行道的小貨車撞上，行人的嘴巴剛好被貨車照地鏡勾住，整個人懸空，身體晃了幾下才停止，駕駛下車關心，還不忘推回後照鏡，行人頭部受傷送醫，駕駛人並未飲酒。

記者重回現場觀察，地面明顯可見好幾處血跡，還是有不少汽車並不禮讓行人，強行左轉，險象環生。

警方除了依道路交通管理處罰條例，駕駛人行近行人穿越道，遇有行人穿越時，均應暫停讓行人先行通過，如駕駛人搶越行人穿越道行駛、不暫停讓行人先行通過者，處1200以上、3600元以下罰鍰，至於刑責，已調閱路口全景監視器畫面釐清發生經過，並交由交通大隊進一步釐清。

▲▼男子走在斑馬線上，竟被貨車左轉撞上，嘴巴被照地鏡「勾住」雙腳懸空，地面還留著血跡。（圖／記者許權毅攝，下同）

警方表示，為了防制行人交通事故發生，已針對汽機車不停讓行人優先通行違規行為加強取締，從去年12月1日起至今年1月31日止，計取締194件，並持續向民眾強化交通安全宣導效能。