快訊／陳建仁赴指揮中心！政策再鬆綁？　王必勝15:30臨時記者會說明





▲行政院長陳建仁視察指揮中心。（圖／記者屠惠剛攝）



記者洪巧藍／台北報導

行政院長行政院長陳建仁今（31）日下午2點半視察疫情指揮中心，指揮中心宣布下午3點半召開臨時記者會，由指揮官王必勝主持，預期說明邊境防疫政策鬆綁，至於室內脫口罩議題也將是關注焦點。

新內閣今天上任，院長陳建仁下午便首度前往指揮中心視察，2點半抵達時包含行政院副院長鄭文燦、發言人陳宗彥、衛福部長薛瑞元、行政院首席防疫顧問張上淳、衛福部次長王必勝、疾管署長周志浩等人陪同，準備出席防疫視訊會議，預計下午3點左右受訪。

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指揮中心今（1/31）日下午3點半召開臨時記者會，由王必勝指揮官說明防疫作為等事宜。據了解，會中將宣布邊境防疫政策鬆綁，減少快篩頻率等，至於口罩議題則仍在討論中，預期將說明大方向。

▲中央流行疫情指揮中心記者會。（左起）羅一鈞、周志浩、王必勝、莊人祥。（圖／指揮中心提供）

王必勝昨提到，現在即將進入2月，冬季呼吸道盛行季節快過了，全世界各國、WHO都在調整相關防疫措施，我們這邊也是一樣，討論很多措施調整，包含：口罩第二階段開放、邊境0＋7檢疫調整、確診者隔離政策、確診者通報定義、從第五類法定傳染病降為第四類，相關內容都已經進入實質討論，細節會再公告，其中口罩和邊境防疫措施會早一點。

▲▼行政院長陳建仁視察指揮中心。（圖／記者屠惠剛攝）