農舍畫作「沾滿鳥屎」竟是大師真跡！收藏家1.8萬入手　逾9千萬賣出

▲蘇富比拍賣范戴克《聖傑羅姆》（St Jerome）的先行創作（最右）。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

藝術品收藏家羅伯茨1990年代在一間廢棄農舍中發現一幅裸男畫作，當時他以600美元（約台幣1.8萬元）的價格買下。結果鑑定後才發現，這副畫作是17世紀英國最具影響力的宮廷畫家范戴克（Anthony van Dyck）留下的真跡，近日在拍賣會上以310萬美元（約台幣9350萬元）高價拍出。

根據CNN報導，這幅畫作是范戴克為了完成《聖傑羅姆》（St Jerome）的先行創作之一，完成時間約在西元1615年至1618年之間，當時范戴克正在比利時擔任巴洛克畫派代表人物魯本斯（Peter Paul Rubens）的助手

#AuctionUpdate: A major rediscovered work completed while the artist was working alongside Rubens and one of only two large studies known today from Sir Anthony van Dyck, 'A study for Saint Jerome' fetches over $3M at #SothebysNewYork. pic.twitter.com/OmDeuSePD9 — Sotheby's (@Sothebys) January 26, 2023

蘇富比（Sotheby's）指出，這幅畫描繪出一名坐在板凳上的裸體老年男子，最獨特的地方在於，這幅畫是范戴克僅有的兩件大型研習畫作之一。《聖傑羅姆》的最終完成版目前由荷蘭鹿特丹的博伊曼斯范伯寧恩美術館（Boijmans van Beuningen）收藏。

這幅畫作原先是由自稱狂熱的「遺失藝術品」收藏家羅伯茨（Albert B. Roberts）所擁有，據悉他是在1990年代於紐約州的一個破舊農舍中發現這幅畫，當時畫上除了積滿灰塵外，還沾有許多鳥大便，最後他以600美元的價格買下。

藝術史學家巴恩斯（Susan J. Barnes）最近考證才發現，這幅畫是范戴克真跡，且罕見地保存相當完好。這幅畫26日由羅伯茨的遺產基金會提供給蘇富比進行拍賣，最終以310萬美元落槌拍出。