宜蘭水資處強化下水道工安　獲下水道局限空間作業評鑑佳作

▲宜蘭水資處獲營建署首屆「全國下水道侷限空間出入坑作業評鑑」佳作。（圖／記者游芳男翻攝）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭縣水資處強化「下水道局限空間出入坑作業」要求，並提升下水道從業人員的職場安全觀念及工作場域安全性，獲營建署舉辦首屆「全國下水道侷限空間出入坑作業評鑑」佳作考評肯定，與屏東縣政府同為本島非直轄市唯二獲獎之政府機關。

宜蘭水資處長李岳儒表示，營建署於11日辦理「全國下水道局限空間出入坑作業評鑑」頒獎，宜蘭縣目前設立宜蘭及羅東2座水資源回收中心，每日污水處理量可達6萬噸，並已建置超過60公里的污水下水道管線及4,958處污水人孔以收集民眾生活污水，為維持人孔內部狀況正常及管線水流暢通，縣府均依營建署規定期程，進行污水人孔開孔檢視。

另，污水人孔內部充滿高濃度之沼氣（如甲烷、二氧化碳及硫化氫等），於開孔檢查時，如有不慎，恐導致作業人員缺氧、窒息甚至死亡。因此縣府加強要求局限空間出入坑作業流程及環境安全，以確保工作人員的安全。

下水道建設及維護工程人員的辛勞，以及具高危險性的作業環境，縣府一直以來均格外重視。宜蘭素有好山好水之名，水環境的改善以及勞工生命財產安全同等重要，亦為縣長林姿妙一直以來的施政重點項目之一，縣府將於持續確保污水公共管線功能正常的前提，同時注重落實職業安全衛生工作，共同拚出宜蘭「勁水」好生活。