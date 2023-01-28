　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

宜蘭水資處強化下水道工安　獲下水道局限空間作業評鑑佳作

▲宜蘭水資處獲營建署首屆「全國下水道侷限空間出入坑作業評鑑」佳作。（圖／記者游芳男翻攝）

▲宜蘭水資處獲營建署首屆「全國下水道侷限空間出入坑作業評鑑」佳作。（圖／記者游芳男翻攝）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭縣水資處強化「下水道局限空間出入坑作業」要求，並提升下水道從業人員的職場安全觀念及工作場域安全性，獲營建署舉辦首屆「全國下水道侷限空間出入坑作業評鑑」佳作考評肯定，與屏東縣政府同為本島非直轄市唯二獲獎之政府機關。

宜蘭水資處長李岳儒表示，營建署於11日辦理「全國下水道局限空間出入坑作業評鑑」頒獎，宜蘭縣目前設立宜蘭及羅東2座水資源回收中心，每日污水處理量可達6萬噸，並已建置超過60公里的污水下水道管線及4,958處污水人孔以收集民眾生活污水，為維持人孔內部狀況正常及管線水流暢通，縣府均依營建署規定期程，進行污水人孔開孔檢視。

另，污水人孔內部充滿高濃度之沼氣（如甲烷、二氧化碳及硫化氫等），於開孔檢查時，如有不慎，恐導致作業人員缺氧、窒息甚至死亡。因此縣府加強要求局限空間出入坑作業流程及環境安全，以確保工作人員的安全。

下水道建設及維護工程人員的辛勞，以及具高危險性的作業環境，縣府一直以來均格外重視。宜蘭素有好山好水之名，水環境的改善以及勞工生命財產安全同等重要，亦為縣長林姿妙一直以來的施政重點項目之一，縣府將於持續確保污水公共管線功能正常的前提，同時注重落實職業安全衛生工作，共同拚出宜蘭「勁水」好生活。

ET快訊
快訊／印度2戰機墜毀　「碎成殘骸」畫面曝
汪小菲極樂照曝光！　壓沙發激吻長髮女
恐嚇北捷陸生起底！　誇張事蹟多到爆
快訊／「金門版摩西分海」漲潮慘了！　3男6女受困
趕走女客人罵「破麻」！　花園夜市攤販道歉了
野生蔡依林過年現蹤！　0偽裝搭火車被拍
快訊／北捷狂收恐嚇信　嫌犯找到了
2023年12生肖運勢！　「2生肖」有望升遷加薪

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

賴清德新春參拜　新營區太子宮、真武殿祈福

宜蘭水資處強化下水道工安　獲下水道局限空間作業評鑑佳作

一望眼都是夢幻白！思源埡口日間雪景曝　寂寞派出所再現蹤

打造全齡共享旅遊城市　推旅遊寶典「嘉市潮選店 100+Select」

精忠國小野溪自然觀察　推動聯合國生態永續發展　

台南輔具補助擴增項目與金額　社會局代償墊付機制簡化購買程序

世界醫學美容大會醫美科技百花齊放　王正坤：人臉模型預防血管栓塞

自小客貨車定期檢驗延長至1／30　呼籲國道共乘

嘉縣逐鹿社區打造特色公園　兼顧年長者休憩運動及兒童共融式遊戲場

大埔鄉公所攜手鄉民代表會　捐贈衛生所心電圖設備

23歲男「連擲11聖筊」 喜獲新娘車緊牽美嬌娘

大馬網紅炫舞技推洗腦新年歌　LOCAL詞曲...網：真的是我媽

柯基被偷咬耳朵「氣到睡著」　調皮鸚鵡不反省還站肚嗨唱

動漫節超人氣Coser到場　粉絲徹夜排隊人潮爆滿！

只因不爽年輕人坐博愛座　壯男高鐵「怒掐嬤」飆罵

陳喬恩遭老公吐槽：下雨女神XD　曝熱戀期視訊13hrs「睡了也不掛」

買速食獲一袋15萬鈔票 調頭歸還店員爆哭道謝

阿嬤不捨孫女收假回台南！　忍淚擠笑容「目送她離開」

原住民弟婚禮突上台跳舞 自信表情＋動作全場嗨翻

大媽停車堅持移黃牌重機！　不聽民眾勸狂跳針：可以啦

賴清德新春參拜　新營區太子宮、真武殿祈福

宜蘭水資處強化下水道工安　獲下水道局限空間作業評鑑佳作

一望眼都是夢幻白！思源埡口日間雪景曝　寂寞派出所再現蹤

打造全齡共享旅遊城市　推旅遊寶典「嘉市潮選店 100+Select」

精忠國小野溪自然觀察　推動聯合國生態永續發展　

台南輔具補助擴增項目與金額　社會局代償墊付機制簡化購買程序

世界醫學美容大會醫美科技百花齊放　王正坤：人臉模型預防血管栓塞

自小客貨車定期檢驗延長至1／30　呼籲國道共乘

嘉縣逐鹿社區打造特色公園　兼顧年長者休憩運動及兒童共融式遊戲場

大埔鄉公所攜手鄉民代表會　捐贈衛生所心電圖設備

辣妹當「職業小三」幫正宮測試另一半　裸照色誘成功抓上千男偷吃

快訊／雲林轎車自撞「電桿攔腰斷」！周圍電線散落　駕駛命危

麻瓜也能秒懂！4款超人氣牌卡在家自己天天抽

葛斯齊開工！　原圖爆汪小菲「沙發緊貼長髮女激吻」3酒店極樂照

《換乘》海恩哭著問：何時吃無菜單料理？　前男友真的兌現承諾了

快訊／印度2戰機「軍演中墜毀」　現場畫面曝！尚有1人生死未卜

新內閣成蔡英文代理內閣？　邱臣遠籲陳建仁：應勇敢展現個人意志

陳瑞振理念相近　曾總相約子弟兵：年底站上頒獎台

衣櫃塞爆了　他整理完想做「1件事」！眾人驚比讚：求分享

陸新冠感染率下降　專家：病毒有點「傳不動」了

捏爆「黑色巨礦」狂噴10秒！　擠粉刺片百萬人喊：太舒壓～

地方熱門新聞

苗140線高架段區間測速取消　設備移置費用喬不定　

思源埡口日間雪景曝！寂寞派出所再現蹤

台南市水域教學遊憩活動嶄新亮點

世界醫學美容大會醫美科技百花齊放

台南輔具補助擴增項目與金額

賴清德新營區太子宮、真武殿祈福

蔡易餘、王美惠攜手改善太保農田灌溉水源不足

耐斯王子飯店無障礙停車場創新設計獲肯定

紫南宮發錢母　身分證末2碼11幸運領

嘉義大埔平樂橋斥資七千萬開通

嘉義市打造旅遊城市推百大潮店

嘉縣逐鹿社區打造特色公園

自小客車定期檢驗延長至1/30

青年作曲家謝惠如《印象鳶鳴》　國際音樂比賽獲金獎

更多熱門

相關新聞

崑大機械系奪致茂論文獎銀獎、佳作

崑大機械系奪致茂論文獎銀獎、佳作

2022年致茂精密機械與量測技術論文獎，日前公布得獎名單，崑山科技大學機械工程系朱孝業教授指導的研究團隊，分別榮獲銀獎及佳作好成績，抱走獎金10萬元及3萬元，該校不僅是唯一獲得前3名的科技大學，也是全國唯一獲獎的私立科大，亮眼成績令人讚賞！

台南市政府榮獲交通部TDX佳作

台南市政府榮獲交通部TDX佳作

宜蘭水資處再獲兩座「工程奧斯卡獎」

宜蘭水資處再獲兩座「工程奧斯卡獎」

太管處新書《合歡山史話》榮獲文獻書刊佳作

太管處新書《合歡山史話》榮獲文獻書刊佳作

宜縣府規劃興建3座抽水站　壯圍公館等地25年不淹

宜縣府規劃興建3座抽水站　壯圍公館等地25年不淹

關鍵字：

宜蘭水資處全國下水道侷限空間出入坑作業評鑑佳作

讀者迴響

熱門新聞

「史上最慘春節電影」首日票房0元被笑慘

金鐘視帝初六驚傳離世！

老婆出門倒垃圾消失　真相驚呆他

男高鐵掐嬤　只因不爽年輕人坐博愛座

「敢叫刺死妳」　日女通報確診遭消防員性侵

新竹又下雪！　民眾驚喜錄影：不敢出門

翁欠18萬健保費　執行官一看放下封條

台中女陳屍家中！5狗餓到啃屍果腹　臉爛躺血泊

癌逝大阿姨打電話借錢！她答應後連中5張刮刮樂

G奶女星驚爆偷吃製作人！

國航班機空中急速下墜！乘客絕望留遺言影片曝

即／機械車位夾人！汐止男無生跡送醫

大胃王網紅承認是男性！扮女裝吃播吸粉3500萬

輔大陳若儀想復合！小姑怒打臉...1舉動卻被轟爆

台東吃無菜單料理！1家6口收3600「只上3道菜」

更多

最夯影音

更多
23歲男「連擲11聖筊」 喜獲新娘車緊牽美嬌娘

23歲男「連擲11聖筊」 喜獲新娘車緊牽美嬌娘
大馬網紅炫舞技推洗腦新年歌　LOCAL詞曲...網：真的是我媽

大馬網紅炫舞技推洗腦新年歌　LOCAL詞曲...網：真的是我媽

柯基被偷咬耳朵「氣到睡著」　調皮鸚鵡不反省還站肚嗨唱

柯基被偷咬耳朵「氣到睡著」　調皮鸚鵡不反省還站肚嗨唱

動漫節超人氣Coser到場　粉絲徹夜排隊人潮爆滿！

動漫節超人氣Coser到場　粉絲徹夜排隊人潮爆滿！

只因不爽年輕人坐博愛座　壯男高鐵「怒掐嬤」飆罵

只因不爽年輕人坐博愛座　壯男高鐵「怒掐嬤」飆罵

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面