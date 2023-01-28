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15歲就懷孕…姊妹慘遭性侵500次+逼墮胎　獸父：妳們是靠我養的

▲▼獸父性侵。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲少女慘遭獸父性侵。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳雕文／新北報導

新北市一名年僅15歲的少女，日前月事遲遲沒來，父親帶她到婦產科檢查，發現已懷孕1個月！父親在醫生面前痛斥女兒亂交男友，後來警方接到通報介入調查，竟是父親伸出狼爪導致懷孕，而且性侵次數接近200次！更扯的是，獸父在更早之前就對少女的姐姐下手，且性侵近300次。

據了解，原本是正常的1家4口，但在母親患有精神障礙後，常在深夜突然起身自言自語，父親為了睡眠品質，決定跟2女兒一起睡，直到2019年，大女兒花花（化名）已經是13歲少女，第二性徵逐漸成熟，父親忍受多時的性慾大爆發，開始巧立名目，以每星期2次的頻率，在小女兒薔薇（化名）的面前逼花花跟他發生關係！

到了2020年，年滿13歲升上國一的薔薇，也遭受父親每星期2次的侵犯！直到去年，15歲的薔薇升上國三後，因為月事沒來被父親帶去診所檢查，發現已懷孕1個多月，父親還裝模作樣在醫生面前怒斥薔薇亂交男友。

▲▼獸父性侵。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲獸父坦承對女兒伸出狼爪，竟糾結「沒性侵那麼多次」卻不反省自身行為，令檢警咋舌。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

但父親卻不追究孩子生父的身份，而是逼薔薇趕緊墮胎，當醫生建議報案時，父親還急忙拒絕並說「我們自行處理即可」，醫師聽完直覺有異，決定通報警方及社會局。在社工及女警安撫情緒並突破心防後，姊妹才說出長期遭父親性侵的恐怖經歷！

姊妹表示，顧慮到家中經濟來源只剩父親，如果父親被抓，她們就無法生活，媽媽也無法得到照顧，加上父親也會說，「妳們是靠我養的」等類似言語，因此只能隱忍…社工、女警聽到為之鼻酸，所幸社會局介入將姊妹安置，不會再跟父親接觸。

若以每星期性侵2次來算，截至2022年9月為止，花花共被侵犯285次，薔薇則被侵犯183次。對於伸出狼爪，父親坦承不諱但辯稱，「次數沒有那麼多！」還說自己無法在一星期內對姊妹各性侵2次。

沒想到父親竟然糾結在「性侵女兒的確切次數」，卻沒有檢討自身行為對女兒的傷害，警方詢後依強制性交罪移送偵辦，而檢方依加重強制性交、成年人故意對兒童或少年犯強制性交等罪嫌將獸父起訴。

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