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年後拚轉職！台灣港務公司招新血正、備取128名　最高起薪50K起

▲▼年後拚轉職！台灣港務公司招新血正、備取128名，最高起薪50K起。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲台灣港務公司招新血「正、備取128名」，最高起薪50K起。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

台灣港務公司預計今年將招考正、備取共128名，職缺包含師級及員級，師級須碩士畢業或大學畢業並有3年相關工作經驗，起薪約51,090元/月起；員級高中職畢業即可報考，起薪約35,310元/月起，歡迎各界人才踴躍報名加入港務事業。

港務公司客、貨運雖受疫情影響，但為趁勢追求精進，除把握時機完善基礎建設，更期望結合5G、綠能及AI產業，研擬智慧化港口策略。

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為此，應業務需要招考貨櫃場站管理、法務、資訊、職安衛、護理、環保、土木、航運管理、航運技術、交通管理、交通技術、業務行政、電機、機械等類科。師級須碩士畢業或大學畢業並有3年相關工作經驗，起薪約51,090元/月起；員級高中職畢業即可報考，起薪約35,310元/月起。

▲▼年後拚轉職！台灣港務公司招新血正、備取128名，最高起薪50K起。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼台灣港務公司招新血正、備取128名，招考職缺地點包含基隆港、台北港、蘇澳港、台中港、高雄港、澎湖港及花蓮港等7個港口。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼年後拚轉職！台灣港務公司招新血正、備取128名，最高起薪50K起。（圖／記者賴文萱翻攝）

招考職缺地點包含基隆港、台北港、蘇澳港、台中港、高雄港、澎湖港及花蓮港等7個港口。招考相關甄試簡章，將公布在港務公司全球資訊網、港務公司臉書粉絲專頁，或撥07-5219000#6154洽詢。

港務公司為交通部100%持股國營事業，兼具政府機關之穩定及公司治理之彈性，組織架構完善，業務種類多元，能滿足員工職涯發展之需求。

港務公司除擁有健全的培訓與陞遷等人力資源發展制度外，也特別注重員工關懷，持續致力於為員工創造更優質的工作環境，並自2021年起連續2年榮獲1111人力銀行幸福企業-金獎。

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